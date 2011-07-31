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Dünya

'İslamcılara karşı son kale de düştü'

İsrail'deki haber sitelerinden Ynet'in bazı yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, Türkiye'de 4 komutanın istifası İsrail'de endişelere neden oldu.

31 Temmuz 2011 03:00

T24 - İsrail'deki haber sitelerinden Ynet'in bazı yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, Türkiye'de 4 komutanın istifası İsrail'de endişelere neden oldu.

İsrailli haber sitelerinden Ynet, İsrailli yetkililere atfen verdiği haberinde, Türk Genelkurmayındaki gelişmeler nedeniyle İsrail'in endişeli olduğunu belirtti. 

Haberde, İsrailli yetkililerin, ''Ankara'daki siyasi gelişmeleri derin endişeyle izlediği'' ve özellikle Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'le birlikte, diğer üç kuvvet komutanının görevlerini bırakmasıyla ilgili endişelerini dile getirdikleri kaydedildi. 

Habere göre, adı verilmeyen İsrailli bir yetkili, ''Bu hareket Başbakan Erdoğan ve İslamcıların işine yarıyor. Bu gelişme, Türkiye'de islamcılara karşı son kalenin de düştüğü anlamına geliyor'' ifadelerini kullandı.  

İsrailli yetkililer, söz konusu gelişmenin, Mavi Marmara olayıyla ilgili BM'nin Palmer raporu üzerinde bir uzlaşmaya varılması ihtimalini de etkileyeceğini öne sürerken, bir yetkilinin bunun, Türkiye'den özür dilenmesi konusunda hükümeti zorlayan Savunma Bakanı Ehud Barak'ı, özür dilenmesine kesinlikle karşı oldukları bilinen Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile Başbakan Yardımcısı Moşe Ya'alon karşısında da zayıf düşüreceğini iddia etti. 

Haberde, Başbakan Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birlik ve beraberlik içinde görevlerini sürdürmeye devam edeceğini söyleyerek, Türk hükümetinin oluşan endişeleri gidermeye çalıştığı belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de ''kimsenin olanları bir kriz gibi görmemesi gerektiği ve yaşananların kendi çapında olağanüstü bir durum olsa bile, herşeyin kendi yörüngesine girdiği'' yolundaki sözleri hatırlatıldı.

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