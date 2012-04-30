İslamcı Kürt partisi kuruluyor

Dindar Kürtler, Kürdistanî İslam Partisi kurmak için harekete geçti. Hedef, AK Parti’ye oy veren Kürtler. Parti muhafazakar Kürtlerin yaşamadığı İzmir'de olmayacak!

Kendilerini dindar ve muhafazakâr Kürtler olarak tanımlayan bir grup siyaset arenasına “Kürdistani İslami Parti” ismi ile çıkmaya hazırlanıyor. Yeni oluşumun öncülüğünü yapan Diyarbakır Barosu’na kayıtlı Avukat Sıdkı Zilan, Ekim 2012’ye kadar partiyi kuracaklarını hatırlattı. Mevcut Kürt partileriyle hasım değil, müttefik olacaklarını söyleyen Zilan, “İzmir gibi muhafazakâr Kürt nüfusunun olmadığı yerlerde siyaset yapmayacağız” dedi.

Taraf gazetesinde yer alana habere göre, siyaset sahnesi çok ses getirecek yeni bir partiyle tanışacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan ve kendilerini “Dindar ve muhafazakâr kürtler” olarak tanımlayan bir grup, “Kürdistani İslami Parti” isimli oluşumu legal siyasi partiye dönüştürüyor. Kürt nüfusunun olmadığı bir ilde siyaset yapmayı düşünmeyen oluşum, Irak Federal Kürdistan bölgesini model almış.

Parti Ekim'de hazır

İsmindeki “Kürdistani” kelimesiyle bile tartışma yaratacak olan partinin öncülüğünü yapan Avukat Sıdkı Zilan Taraf’a konuştu: “Çalışmalarımız bir yıldır sürüyor. Önemli derecede destek aldık. 2012’nin ekim ayına kadar partiyi kurmayı planlıyoruz. Diyarbakır, Urfa, Batman, Bingöl, Elazığ başta olmak üzere birçok ilde faaliyet yürüttük. Dini kendi içinde yaşayan ve “gri kesim” olarak bilinen, kendilerini BDP ve PKK çizgisinden uzak tutarak, AKP ve SP’ye oy veren dindar Kürtlerin oylarını hedefliyoruz. Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki siyasi yelpazede PKK-BDP yelpazesinin güçlü bir siyasi hareket olduğu aşikârdır. Dindar halkımızın bir kesimi de AKP’ye oy vermiştir. Burada Kürt oylarının bölündüğü apaçık bir şekilde görülüyor. Bu durumda dindar Kürtlere, Kürdistani bir zeminde siyasetin yolunu açmak için İslami bir partiye ihtiyaç olduğu aşikârdır. Parti, BDP veya başka Kürdi, Kürdistani parti veya hareketleri hasım değil, doğal müttefik olarak görmektedir. Hedefi de Kürdistan halkının Ankara ile olan siyasi temsil bağını koparmak, onları kendi zemini üzerinde örgütlemektir.”

BDP’li Tan: Parti zenginlik

Muhafazakâr kimliği ile tanınan BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, yeni oluşumu “zenginlik” olarak niteleyerek, “Kemalizm’e niye karşı çıkıyoruz? Biz diyoruz Kemalizm hepimizi bir kaba koyuyor. Ben şahsen herkesin bir kaba girmesini istemiyorum. Dindar Kürt olacak, liberal Kürt olacak, sosyal demokrat ve sosyalist olacak elbette” dedi.