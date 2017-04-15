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Dünya

"İslam'a hakaretle" suçlanan öğrenci kampüs içinde linç edilerek öldürüldü!

Pakistan'da 1990'dan beri en az 65 kişi dine hakaret ettiği öne sürülerek öldürüldü

15 Nisan 2017 01:51

Pakistan'da İslam'a hakaret etmekle suçlanan bir üniversite öğrencisi, kampüsteki diğer öğrenciler tarafından linç edilerek öldürüldü.

Abdul Wali Khan Üniversitesi'nden adının gizli tutulmasını isteyen bir yetkili, öğrencinin seküler ve liberal görüşleri nedeniyle diğer öğrenciler tarafından sevilmediğini söyledi.

AFP haber ajansına konuşan üst düzey emniyet yetkilisi Niaz Saeed, gazetecilik öğrencisi Mashal Khan'a "ciddi şekilde işkence uygulandığını, sopalar, tuğlalar ve yumruklarla dövüldüğünü ve yakın mesafeden ateş açıldığını" söyledi.

Yetkili, lince yüzlerce kişinin katıldığını söylerken saldırının videosu da internette paylaşıldı.

Pakistan polisinin yaptığı açıklamaya göre vahşi cinayetin ardından çok sayıda öğrenci gözaltına alındı, üniversite de geçici olarak kapılarını kapattı.

Yerel basındaki haberlere göre iki öğrenci Facebook sayfalarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle İslam'a hakaret ile suçlanıyordu.

Saldırıda öğrencilerden biri yaşamını yitirirken diğeri de yaralandı.

Pakistan Başbakanı Muhammed Navaz Şerif geçen ay internet üzerinden İslam'a hakaret eden içeriklere karşı savaş açmıştı.

Şerif, bunun "affedilemez bir suç" olduğunu söylemişti.

Bir düşünce kuruluşunun raporuna göre Pakistan'da 1990'dan beri en az 65 kişi dine hakaret ettiği öne sürülerek öldürüldü.

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