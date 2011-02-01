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Ekonomi

İslam ülkelerinin en büyük 100 şirketi içinde 20 Türk firma var

İslam Konferansı Teşkilatı'na üye 57 ülkenin şirketlerini inceleyen Dinarstandard isimli şirket, 100 büyük şirketi belirledi.

01 Şubat 2011 02:00

T24 - İslam Konferansı Teşkilatı'na üye 57 ülkenin şirketlerini inceleyen Dinarstandard isimli şirket, 100 büyük şirketi belirledi.


Listenin ilk sırasında 182,3 milyar dolar gelirle Suudi Arabistan'dan petrol şirketi Saudi Arabian Oil yer aldı. Bu şirketi, 79,2 milyar dolar gelirle İran'dan National İranian Oil Company, Malezya'dan 70,8 milyar dolar gelirle Petroliam Nasional BHD (Petronas) izledi.


Türkiye'den toplam 20 şirketin girdiği listede, en üst sırada, 28,9 milyar dolar gelirle Koç Holding yer aldı. Sabancı Holding 12,1 milyar dolar gelirle 16. sırada, Yıldız Holding/Ülker 10,9 milyar dolarla 18. sırada, İş Bankası 10,8 milyar dolarla 19. sırada yer buldu.


Listede yer alan diğer Türk şirketleri ve sıraları şöyle:

''Ziraat Bankası (24. sırada), Akbank (31. sırada), Doğan Holding (35. sırada), TurkCell (40. sırada), Enka Holdings (45. sırada), Doğuş Holding (47. sırada), Halkbank (48. sırada), VakıfBank (51. sırada), THY (56. sırada), Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (64. sırada), BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. (77. sırada), Ereğli Demir-Çelik (79. sırada), Selçuk Ecza Deposu (83. sırada), Eczacıbaşı Holding (88. sırada), Vestel (90. sırada), Ciner Grup (98. sırada)''



Türkiye, en çok şirketi olan ülke

Listeye, en çok şirket, Türkiye'den girdi. Buna göre, Türkiye'den 20, Malezya'dan 16, Suudi Arabistan'dan 13, Endonezya'dan 11, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 8'er, Kuveyt'den 6, Mısır'dan 4 şirket listede yer aldı.


Sıralamaya giren ilk 10 şirket, ülkeleri, Türk şirketleri ve 2009 yılı gelirleri şöyle:

                                                  GELİRİ
                                                 (Milyon
SIRASI     ŞİRKET                ÜLKE             Dolar)
---------  -----------          --------         --------
1          Saudi Aramco          Suudi Arabis.    182.396
2          National Iranian O.   İran              79.277
3          Petronas              Malezya           70.869
4          Kuwait Petroleum C.   Kuveyt            50.404
5          Sonatrach             Cezayir           47.980
6          Persero               Endonezya         34.678
7          Qatar Petroleum       Katar             32.421
8          Nigerian National P.  Nijerya           30.890
9          Abu Dhabi National O. BAE               30.849
10         Koç Holding           Türkiye           28.978
… 
16         Sabancı Holding       Türkiye           12.181
18         Yıldız Holding/Ülker  Türkiye           10.900
19         Türkiye İş Bankası    Türkiye           10.897
24         Ziraat Bankası        Türkiye            9.805
31         Akbank                Türkiye            7.441
35         Doğan Holding         Türkiye            6.607
40         TurkCell              Türkiye            5.492
45         Enka Holding          Türkiye            5.124
47         Doğuş Holding         Türkiye            5.011
48         Halkbank              Türkiye            5.010
51         Vakıfbank             Türkiye            4.802
56         THY                   Türkiye            4.508
64         TEAŞ                  Türkiye            4.199
77         BİM                   Türkiye            3.442
79         Ereğli Demir-Çelik    Türkiye            3.355
83         Selçuk Ecza Deposu    Türkiye            3.250
88         Eczacıbaşı Holding    Türkiye            3.015
90         Vestel                Türkiye            2.977
98         Ciner Grup            Türkiye            2.680


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