İslam ülkelerinin en büyük 100 şirketi içinde 20 Türk firma var

T24 -

Listenin ilk sırasında 182,3 milyar dolar gelirle Suudi Arabistan'dan petrol şirketi Saudi Arabian Oil yer aldı. Bu şirketi, 79,2 milyar dolar gelirle İran'dan National İranian Oil Company, Malezya'dan 70,8 milyar dolar gelirle Petroliam Nasional BHD (Petronas) izledi.





Türkiye'den toplam 20 şirketin girdiği listede, en üst sırada, 28,9 milyar dolar gelirle Koç Holding yer aldı. Sabancı Holding 12,1 milyar dolar gelirle 16. sırada, Yıldız Holding/Ülker 10,9 milyar dolarla 18. sırada, İş Bankası 10,8 milyar dolarla 19. sırada yer buldu.





Listede yer alan diğer Türk şirketleri ve sıraları şöyle:



''Ziraat Bankası (24. sırada), Akbank (31. sırada), Doğan Holding (35. sırada), TurkCell (40. sırada), Enka Holdings (45. sırada), Doğuş Holding (47. sırada), Halkbank (48. sırada), VakıfBank (51. sırada), THY (56. sırada), Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (64. sırada), BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. (77. sırada), Ereğli Demir-Çelik (79. sırada), Selçuk Ecza Deposu (83. sırada), Eczacıbaşı Holding (88. sırada), Vestel (90. sırada), Ciner Grup (98. sırada)''







Türkiye, en çok şirketi olan ülke



Listeye, en çok şirket, Türkiye'den girdi. Buna göre, Türkiye'den 20, Malezya'dan 16, Suudi Arabistan'dan 13, Endonezya'dan 11, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 8'er, Kuveyt'den 6, Mısır'dan 4 şirket listede yer aldı.





Sıralamaya giren ilk 10 şirket, ülkeleri, Türk şirketleri ve 2009 yılı gelirleri şöyle:

GELİRİ

(Milyon

SIRASI ŞİRKET ÜLKE Dolar)

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1 Saudi Aramco Suudi Arabis. 182.396

2 National Iranian O. İran 79.277

3 Petronas Malezya 70.869

4 Kuwait Petroleum C. Kuveyt 50.404

5 Sonatrach Cezayir 47.980

6 Persero Endonezya 34.678

7 Qatar Petroleum Katar 32.421

8 Nigerian National P. Nijerya 30.890

9 Abu Dhabi National O. BAE 30.849

10 Koç Holding Türkiye 28.978

…

16 Sabancı Holding Türkiye 12.181

18 Yıldız Holding/Ülker Türkiye 10.900

19 Türkiye İş Bankası Türkiye 10.897

24 Ziraat Bankası Türkiye 9.805

31 Akbank Türkiye 7.441

35 Doğan Holding Türkiye 6.607

40 TurkCell Türkiye 5.492

45 Enka Holding Türkiye 5.124

47 Doğuş Holding Türkiye 5.011

48 Halkbank Türkiye 5.010

51 Vakıfbank Türkiye 4.802

56 THY Türkiye 4.508

64 TEAŞ Türkiye 4.199

77 BİM Türkiye 3.442

79 Ereğli Demir-Çelik Türkiye 3.355

83 Selçuk Ecza Deposu Türkiye 3.250

88 Eczacıbaşı Holding Türkiye 3.015

90 Vestel Türkiye 2.977

98 Ciner Grup Türkiye 2.680





