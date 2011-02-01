İslam ülkelerinin en büyük 100 şirketi içinde 20 Türk firma var

T24 - İslam Konferansı Teşkilatı'na üye 57 ülkenin şirketlerini inceleyen Dinarstandard isimli şirket, 100 büyük şirketi belirledi.
Listenin ilk sırasında 182,3 milyar dolar gelirle Suudi Arabistan'dan petrol şirketi Saudi Arabian Oil yer aldı. Bu şirketi, 79,2 milyar dolar gelirle İran'dan National İranian Oil Company, Malezya'dan 70,8 milyar dolar gelirle Petroliam Nasional BHD (Petronas) izledi.
Türkiye'den toplam 20 şirketin girdiği listede, en üst sırada, 28,9 milyar dolar gelirle Koç Holding yer aldı. Sabancı Holding 12,1 milyar dolar gelirle 16. sırada, Yıldız Holding/Ülker 10,9 milyar dolarla 18. sırada, İş Bankası 10,8 milyar dolarla 19. sırada yer buldu.
Listede yer alan diğer Türk şirketleri ve sıraları şöyle:
''Ziraat Bankası (24. sırada), Akbank (31. sırada), Doğan Holding (35. sırada), TurkCell (40. sırada), Enka Holdings (45. sırada), Doğuş Holding (47. sırada), Halkbank (48. sırada), VakıfBank (51. sırada), THY (56. sırada), Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (64. sırada), BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. (77. sırada), Ereğli Demir-Çelik (79. sırada), Selçuk Ecza Deposu (83. sırada), Eczacıbaşı Holding (88. sırada), Vestel (90. sırada), Ciner Grup (98. sırada)''
Türkiye, en çok şirketi olan ülke
Listeye, en çok şirket, Türkiye'den girdi. Buna göre, Türkiye'den 20, Malezya'dan 16, Suudi Arabistan'dan 13, Endonezya'dan 11, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 8'er, Kuveyt'den 6, Mısır'dan 4 şirket listede yer aldı.
Sıralamaya giren ilk 10 şirket, ülkeleri, Türk şirketleri ve 2009 yılı gelirleri şöyle:
GELİRİ
(Milyon
SIRASI ŞİRKET ÜLKE Dolar)
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1 Saudi Aramco Suudi Arabis. 182.396
2 National Iranian O. İran 79.277
3 Petronas Malezya 70.869
4 Kuwait Petroleum C. Kuveyt 50.404
5 Sonatrach Cezayir 47.980
6 Persero Endonezya 34.678
7 Qatar Petroleum Katar 32.421
8 Nigerian National P. Nijerya 30.890
9 Abu Dhabi National O. BAE 30.849
10 Koç Holding Türkiye 28.978
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16 Sabancı Holding Türkiye 12.181
18 Yıldız Holding/Ülker Türkiye 10.900
19 Türkiye İş Bankası Türkiye 10.897
24 Ziraat Bankası Türkiye 9.805
31 Akbank Türkiye 7.441
35 Doğan Holding Türkiye 6.607
40 TurkCell Türkiye 5.492
45 Enka Holding Türkiye 5.124
47 Doğuş Holding Türkiye 5.011
48 Halkbank Türkiye 5.010
51 Vakıfbank Türkiye 4.802
56 THY Türkiye 4.508
64 TEAŞ Türkiye 4.199
77 BİM Türkiye 3.442
79 Ereğli Demir-Çelik Türkiye 3.355
83 Selçuk Ecza Deposu Türkiye 3.250
88 Eczacıbaşı Holding Türkiye 3.015
90 Vestel Türkiye 2.977
98 Ciner Grup Türkiye 2.680