İhsan Eliaçık: İslam sosyal hukuktan ibarettir

İngiliz The Economist dergisi bu haftaki sayısında, haberlerle ilgili kısa makalelerin toplandığı “Charlemagne” bölümünde İstanbul'daki “Gezi protestolarında” rol oynayan Anti-Kapitalist Müslümanlar'ı, ve öncülerinden İhsan Eliaçık'ı konu aldı.

Dergi, İhsan Eliaçık'ın "kirli sakalı, bol pantolonu, plastik terlikleri ve teşbihiyle tipik bir Müslüman olarak görülebileceğini" ama bunun "kesinlikle tersinin söz konusu olduğunu" söylüyor.

Erdoğan'a öfkeliler

Economist'in makalesi şöyle devam ediyor: "İstanbul'un laik Beşiktaş semtinde öğrenciler, hippiler ve eşcinsellerle beraber iftarda orucunu açtıktan sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto ettiğinde alkışlandı.İ

Eliaçık'ın yüzü olduğu Anti-Kapitalist Müslümanlar, Erdoğan ve AKP iktidarında zenginleştiğini söyledikleri yeni İslami burjuvanın rüşvet, kibir ve gereksiz gösterişi olarak gördükleri duruma öfkeliler.”

Twitter nedeniyle dava açıldı

Dergi, Eliaçık’ın "İslam, sosyal hukuktan ibarettir; günde beş vakit namaz kılmak veya kadınların başlarını örtmesi gibi adetlerden değil. Kuralları basit: başkalarının canını yakma, çalma, yalan söyleme, yanlışın karşısında sessiz kalma ve doğaya saygılı ol" sözlerini de sayfalarına taşıdı.

Dergi ayrıca Eliaçık'ın Erdoğan tarafından yazdığı Twitter mesajlarından dolayı mahkemeye verildiğini de hatırlattı.