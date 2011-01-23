-İSLAM ORDUSU: BİZİM BİR İLGİMİZ YOK TEL AVİV (A.A) - 23.01.2011 - Mısır'ın, geçtiğimiz günlerde ülkesindeki bir kilisede meydana gelen patlamayla ilgili olarak suçladığı, Gazze'deki militan gruplardan İslam Ordusu, ''Kilisedeki patlamayla ilgileri bulunmadığını'' belirtti. İslam Ordusu, Mısır İçişleri Bakanlığı'nca gruplarına yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, Mısır'daki kilisenin bombalanmasından kendilerinin sorumlu olmadıklarını duyurdu. İslam Ordusu Sözcüsü, ''Mısır'daki kiliseye yapılan saldırı ile örgütün arasında hiçbir bağ bulunmadığını'' ifade etti. Bu arada, Gazze'deki Hamas hükümetinin sözcüsü Tahir El-Nunu, düzenlediği basın toplantısında, ''Gazze'de El Kaide'nin bulunmadığını'' belirtti, tüm Filistinli örgütlerin silahlarını sadece ve sadece İsrail işgaline çevirdiğini söyledi. El-Nunu, Mısır'la ilişkilerin güçlü olduğunu ve öylece de kalacağını vurgulayıp, Hristiyanlar'la, Araplar'la ve Filistinliler'le iyi ilişkiler içeerisinde bulunduklarını; bu ilişkileri bozmak iSteyen kimseye izin vermeyeceklerini de söyledi. Hamas Hareketi de yaptığı açıklamayla, İslam Ordusu'nun suçlanmasını eleştirdi; İskenderiye'deki kiliseye yapılan saldırının ardında İsrail'in Mossad örgütünün olduğunu iddia etti. Mısır İçişleri Bakanı Habib El-Adli, yılbaşında İskenderiye'de meydana gelen ve 20'den fazla kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı intihar eylemi ile ilgili olarak, Gazze'de yerleşik Filistinli ''İslam Ordusunu'' suçlamıştı. El-Adli, ülkesindeki Polis Günü nedeniyle, televizyonlardan canlı yayımlanan konuşmasında, İskenderiye'deki Kıpti kilisesi ''El-Kidissin'e yapılan saldırının arkasında, El Kaide ile ilintili Filistinli grup İslam Ordusu'nun olduğu doğrulandı'' demişti. Kilise'de yeni yıl nedeniyle düzenlenen ayinde bir intihar eylemcisi, kilisenin dışında kendisini havaya uçurmuş; ancak bugüne kadar olayın sorumluluğunu üstlenen bir grup olmamıştı. Mısır'da Hristiyanlar yaklaşık 80 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 10 kadarını oluşturuyor.