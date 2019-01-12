İslam kursu girişimi başlamadan bitti

Övgü Pınar

Roma

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesindeki bir okulda öğrencilere Pazar günleri Arapça ve İslam kursu verilmesi planı tepkiler üzerine askıya alındı.

San Felice sul Panaro kasabasındaki ilkokulda, yarından itibaren düzenli olarak Pazar günleri Arapça ve İslam kursları verilmesi planlanıyordu. La Pace (Barış) isimli İslami kültür derneğinin girişimi ve okul yönetiminin onayıyla organize edilen ve gönüllülük esasına dayanan kurslara, 6-14 yaşları arasındaki 200 kadar öğrencinin katılması öngörülüyordu.

Kurs İtalyan ailelerin çocuklarına da açık olsa da özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli ailelerin çocuklarının katılımı bekleniyordu.

Ancak yerel basın, sağ ve aşırı sağ partiler ile bazı İtalyan velilerin tepkileri nedeniyle kursun başlamasına bir gün kala askıya alındığını yazdı. Okul yönetiminin bakanlıktan gelen bilgi taleplerine yanıt verebilmek için yarın yapılması planlanan ilk dersi iptal ettiği belirtildi.

'Okul camiye dönüştürülüyor'

Kursa tepki gösteren bölgedeki merkez-sağ partilerin ortak açıklamasında, göçmenlerin çocuklarına Arapça ya da İslam dini dersleri yerine İtalyanca ve İtalyan anayasasının öğretilmesinin entegrasyon açısından daha faydalı olacağı belirtildi.

Merkez sağdaki Haydi İtalya partisinden senatör Enrico Aimi de "Okul camiye dönüştürülüyor" diye tepki gösterdi.

İktidardaki göç karşıtı Lig partisinden Emilia-Romagna Bölge Meclisi Üyesi Stefano Bargi ile Lig milletvekili Guglielmo Golinelli de "Bizim okullarımızda İtalyanca ve Batı kültürü öğretilir… Bir devlet okulunun sınıflarının Arapça ve İslam öğretmek amacıyla bir İslami derneğin kullanımına verilmesine kesinlikle karşıyız" dedi.

Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi de konuyla ilgili olarak Eğitim Bakanı'nın yanıtlaması talebiyle parlamentoya bir soru önergesi verdi.

Kursun organizatörleri ise Müslüman ailelerin çocuklarının Arap kültürü ve İslam'ı internetten "riskli" biçimde öğrenmesinin yerine bu kursla "barış İslamı'nı" öğrenmelerini amaçladıklarını belirtti.

Yerel seçim öncesi propaganda mı?

San Felice sul Panaro Belediyesi ise dün yaptığı bir açıklamada, geçmişte de benzer kursların düzenlendiğini ancak şimdiki gibi tepki çekmediğini vurguladı. Açıklamada, bölgede gelecek aylarda yerel seçimlerin yapılacağı hatırlatılarak bazı partilerin seçimler öncesi propaganda amacıyla bu kursa tepki gösterdiği iddia edildi.

Komünist Yeniden Kuruluş Partisi Bölge Sektereri Stefano Lugli de sağ partileri eleştirerek "Pazar sabahları gönüllü kurslarla Arapça öğretmekte ne kötülük var? Entegrasyon tek yönlü bir yol değildir, karşılıklı saygıya ve birbirini tanımaya dayalı bir yürüyüştür" dedi.