İslam Konferansı yeniden yapılanıyor



Aralık ayında kurulan Merkel hükümetinde Federal İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Thomas de Maizière, bugün Almanya'daki Müslümanlar tarafından kurulan 7 derneğin temsilcisi ile bir araya geliyor.

Görüşmede İslam Konferansı'nın yeniden yapılandırılması, hedef ve işleyişinin ele alınması bekleniyor. İslam Konferansı ilk kez 2006 yılında, dönemin Federal İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble tarafından düzenlenmişti. Müslüman derneklerinin temsilcileri, de Maizière'in İslam Konferansı'nı yeniden yapılandırma girişiminden memnun olduklarını açıkladılar. Bazı dernek temsilcileri organizasyonun güvenlik politikalarına odaklanmasını eleştirerek İslam Konferansı'na katılımı askıya almışlardı.

Dini ve sosyal hizmetlere yoğunlaşılıyor

Müslüman derneklerinin temsilcileri Thomas de Maizière ile ilk kez ocak ayında biraraya gelmiş, ilk toplantıda İslam Konferansı'nın dini ve sosyal hizmetlere yoğunlaşması görüşü öne çıkmış, bu çerçevede "hastane, bakımevi ve cezaevlerinde İslami din görevlilerinin görev yapması ve söz konusu kurumların Müslümanların ihtiyaçlarını daha fazla dikkate alması" gündeme gelmişti. Alman İslam Konferansı'nın yeniden yapılanırken mevcut çalışma gruplarının sayısını azaltması da üzerinde uzlaşmaya varılan noktalar arasında sıralanmıştı.

"Almanya Müslümanları Merkez Konseyi" Başkanı Ayman Mazyek, İçişleri Bakanı Thomas de Maizière'i İslam Konferansı için şimdiye kadar verdiği çabalardan ötürü övdü. "Neue Osnabrücker Zeitung"a konuşan Mazyek, "Müslümanlar ile Federal Hükümet arasındaki diyalog sürecinde Alman İslam Konferansı'na yeniden önemli bir mevki kazandırma yolunda adımlar atılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. "Dini ve sosyal hizmetlerin Almanya'daki Müslümanlar için esas teşkil ettiğini ve yol gösterici olduğunu kaydeden" Mazyek, "sözkonusu unsurların dinlerin Almanya'da birlikte yaşamı için taşıdığı öneme" işaret etti.

4 yıl aradan sonra Milli Görüş de konferansta

Öte yandan İslam Toplumu Millî Görüş'e (IGMG) yakınlığı ile bilinen "Almanya İslam Konseyi" adlı kuruluşun da İslam Konferansı'na katılacağı belirtildi. "Almanya İslam Konseyi" Başkanı Ali Kızılkaya, İslam Konferansı'nın yeniden yapılanma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

"Almanya İslam Konseyi"nin önde gelen üyelerinden IGMG, bazı yöneticilerinin anti-semitist ve anti-demokratik çıkışları nedeniyle zaman zaman iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Örgütü'nün izleme raporlarında yer alıyordu. KNA haber ajansına göre Oğuz Üçüncü'nün IGMG genel sekreterliğinden istifası, 4 yıl aradan sonra "Almanya İslam Konseyi"nin de konferansa davet edilebilmesinin önünü açtı. Oğuz Üçüncü hakkında ceza davası açılmıştı.