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Dünya

İslam karşıtı ve homofobik tweet istifa getirdi

Homofobik ve İslam karşıtı tweetleri tepki çeken İngiliz siyasetçi istifa etmek zorunda kaldı

04 Mayıs 2014 22:55

İngiltere'de Muhafazakâr Partili bir belediye meclis üyesi adayı, Twitter hesabından paylaştığı İslam karşıtı ve homofobik mesajların ardından partisinden ve adaylıktan istifa etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Essex'e bağlı Brentwood South'ta Muhafazakâr Parti'den belediye meclis üyesi adayı olan David Bishop, İslam'ın tecavüz dini olduğu yorumu içeren bir tweeti retweet etmek dahil olmak üzere teki gören son Twitter paylaşımlarından dolayı özür diledi.

Olay, UKIP'in (Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi) bir belediye meclis üyesinin İslam'ın 'şeytan' olduğunu belirttiği tweetinin ardından partideki görevlerinin askıya alınmasının hemen ardından gerçekleşti.

Bishop ,Twitter hesabında homofobik bir mesaj da paylaşmıştı.

Bishop'un retweet ettiği mesajda "Gey bir adam nasıl düz bir yüze sahip olabilir" yazıyordu.

Bishop 27 Nisan'da, adaylığının açıklanmasından iki gün sonra, 14 yaşındaki bir kıza tecavüzle ilgili dört Müslüman erkeğin gözaltına alınması bilgisini yanında '#İslam barış & tecavüz dinidir' cümlesiyle aktaran bir tweeti retweet etmişti.

Dün konuyla ilgili bir açıklama yayınlanan Bishop, paylaşımlarından ötürü özür diledi ve 22 Mayıs'ta artık oy istemediğini duyurdu.

Muhafazakâr Parti'nin seçim bölgesindeki yetkilileri yaptıkları açıklamada Bishop'un aktardığı görüşlere partilerinde yer olmadığını ve istifasını kabul etmekten memnun olduklarını söylediler.

 

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