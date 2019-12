-İSLAM DÜNYASININ MÜZİK STARI TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - İslam dünyasının müzik starı Sami Yusuf, ''Wherever you are'' adlı, 3. albümünün tanıtımı için Türkiye'ye geldi. Hisli şarkı sözleriyle İslam dünyasında çok sevilen İngiliz müzik starı Sami Yusuf, Emirates Havayolları uçağıyla Dubai'den İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanında hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Sami Yusuf, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Sami Yusuf, ''Türkiye benim için çok önemli. Türkiye benim gönlümde, kalbimde olan bir ülke. Türk toplumunu çok seviyorum. Zaten köken olarak Azeriyim. Türklere oradan da gelen bir yakınlığım var. Türkleri kendime çok yakın hissediyorum'' diye konuştu. Yeni albümünün tanıtımı için ilk yer olarak Türkiye'yi seçtiğini belirten Sami Yusuf, Türkiye'de bulunduğu sürede albümle ilgili tanıtım çalışmalarına katılacağını söyledi. Sami Yusuf, ''Wherever you are'' albümünün kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, ''Bu albüm yaratılışım ve fıtratımla uyuşan bir albüm oldu. Uzun süre üzerinde çalıştım. Çok sevdiğim bir albüm, şimdiye kadar hiçbir albümüme bu kadar zaman ayırmamıştım. Benim için çok önemli, özel bir albüm. Bu albümü, son yıllarda yaşadıklarımın bir günlüğü diye tanımlayabilirim'' şeklinde konuştu. Albümündeki ''Without You'' adlı şarkının bir dörtlüğünü Sezen Aksu'nun yazdığını da hatırlatan Sami Yusuf, ''Bu benim için büyük bir onur. Sezen Aksu, çok hanımefendi, çok önde olan bir sanatçı. Bu durum basının da çok ilgisini çekti, acaba Sezen Aksu'yu çok mu meşgul ettik diye endişe ettim. Bu sözleri bana hediye ettiği için çok teşekkür ederim'' dedi.