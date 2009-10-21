İslam dünyasını ayağa kaldıran oyun!

İsviçre Halk partisi, 29 Kasım'da İsviçre'de yapılacak olan 'yeni minare yapılsın mı?' referandumuna faşist bir oyunla hazırlanıyor.



Parti tarafından tasarlanan “minareye atak” oyunundaki amaç yükselen minareleri engelleyerek müezzinin ezan okumasını engellemek. Yapılan flash oyunda şayet minarelerin yükselmesi oyuncu tarafından engellenemezse, müezzin ezan okuyor ve oyun kaybediliyor.



29 Kasım’da yapılacak referandumda halka “minare inşaatları yapılsın mı yapılmasın mı” sorusu sorulacak. İsviçre halkının nabzını yoklayan anketlerdeki sonuca göre, %35’lik bir kesim yeni minare yapılmasını istemeyerek İsviçre Halk Partisi’ne destek veriyor. İsviçre’de bulunan Müslüman kesim, yerel halkın sadece %4’ünü oluşturmasına karşın, anket sonucuna göre %51 gibi yüksek bir oranla bu konuya karşı çıkılıyor.



İsviçre’de büyük ilgi gören oyun dünyada büyük yankı uyandırarak tepkilere yol açıyor. Yapılan terbiyesizliğe aldırış etmeyen İsviçre Halk Partisi bakalım referandum sonucunda bu isteğine kavuşabilecek mi?

