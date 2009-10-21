T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İslam dünyasını ayağa kaldıran oyun!

İsviçre Halk partisi, 29 Kasım'da İsviçre'de yapılacak olan 'yeni minare yapılsın mı?' referandumuna faşist bir oyunla hazırlanıyor.

21 Ekim 2009 03:00

İsviçre Halk partisi, 29 Kasım'da İsviçre'de yapılacak olan 'yeni minare yapılsın mı?' referandumuna faşist bir oyunla hazırlanıyor.

Parti tarafından tasarlanan “minareye atak” oyunundaki amaç yükselen minareleri engelleyerek müezzinin ezan okumasını engellemek. Yapılan flash oyunda şayet minarelerin yükselmesi oyuncu tarafından engellenemezse, müezzin ezan okuyor ve oyun kaybediliyor.

29 Kasım’da yapılacak referandumda halka “minare inşaatları yapılsın mı yapılmasın mı” sorusu sorulacak. İsviçre halkının nabzını yoklayan anketlerdeki sonuca göre, %35’lik bir kesim yeni minare yapılmasını istemeyerek İsviçre Halk Partisi’ne destek veriyor. İsviçre’de bulunan Müslüman kesim, yerel halkın sadece %4’ünü oluşturmasına karşın, anket sonucuna göre %51 gibi yüksek bir oranla bu konuya karşı çıkılıyor.

İsviçre’de büyük ilgi gören oyun dünyada büyük yankı uyandırarak tepkilere yol açıyor. Yapılan terbiyesizliğe aldırış etmeyen İsviçre Halk Partisi bakalım referandum sonucunda bu isteğine kavuşabilecek mi?

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24