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Dünya
Deutsche Welle

'İslam Devleti 16 köyü ele geçirdi'

Radikal İslam Devleti örgütü Suriye'nin Kürt bölgesinde yer alan, Türkiye sınırındaki Kobani'de 16 Kürt köyünü ele geçirdi.

18 Eylül 2014 15:00


Reuters haber ajansı, İslam Devleti örgütünün Suriye'de yeniden saldırmaya başladığını duyurdu. Haberde radikal İslamcıların Türkiye sınırındaki Kobani'ye (Ayn el-Arab) bağlı 16 Kürt köyünü ele geçirdiği belirtildi.

YPG (Halk Savunma Birlikleri) komutanlarından Öcalan İso, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada İslam Devleti örgütünün içlerinde tankların da olduğu ağır silahlarla saldırdığını söyledi. İso açıklamasında bölgedeki tüm Kürt partilerinden askerî destekte bulunmalarını istedi.

Öte yandan Suriye'nin İslam Devleti örgütü kontrolü altındaki Rakka kenti semalarında insansız hava araçlarının uçtuğu gözlemlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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