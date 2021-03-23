İslam Araştırmaları danışmanı Fazıl Önder Sönmez, Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 göreve atandı

İslam Araştırmaları Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, Boğaziçi Üniversitesi'ne hem Öğrenci İşleri Dekanı, Rektör Yardımcısı ve Burs Ofisi Koordinatörü olarak atandı. Görevlendirme okulun resmi internet sayfasında yer almasına rağmen duyuru yapılmadı.

Boğaziçi Üniversitesinde İslami Araştırmalar Kulübü danışmanı olan Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, Öğrenci İşleri Dekanı olarak atandı. Atamaya tepki gösteren öğrencilerden, "Bu atamanın ardından Fazıl Ö. Sönmez aynı anda hem dekan hem rektör yardımcısı hem de koordinatör oldu" açıklaması geldi.

"İlgili bilgi okulun resmi internet sitesinde yer almasına rağmen resmi bir duyuru yapılmadı" denilen açıklama şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları kulübü danışman hocası Fazıl Ö. Sönmez, Öğrenci İşleri Dekanı olarak atandı. İlgili bilgi okulun resmi internet sitesinde yer almasına rağmen resmi bir duyuru yapılmadı. Bu atamanın ardından Fazıl Ö. Sönmez aynı anda hem dekan hem rektör yardımcısı hem de koordinatör oldu."