'Islak imza'nın bilirkişisi: Dursun Çiçek'in imzası için bana baskı yapıldı!

‘Islak imza’ raporunun bilirkişisi Özlem Karslı, ’İrticayla Mücadele Eylem Planı’ belgesinde ıslak imzası bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak 5 yıl hapiste kalan CHP Milletvekili emekli albay Dursun Çiçek’e ‘kumpas’ kurulduğunu itiraf etti. ‘Kumpas’ soruşturmasında tutuklanan Karslı, ifadesinde "İmza basit ve taklit edilebilirdi. Ancak Jandarma Kriminal Daire ve Şube başkanı istedikleri yönde rapor vermemiz için baskı yaptı" dedi.

Akşam'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, 'İrticayla Mücadele Eylem Planı' belgesini inceleyen Doküman İnceleme Uzmanı Karslı, Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu'nun kendisine baskı kurduğunu belirtti.

Karslı'nın poliste verdiği ifadede şu sözlerle yer verildi:

"Jandarma Kriminal Daire Başkanı'nın direkt bir talimatı olmadı. Belge incelenirken bizim odamıza gelip teker teker sorular sordu. Ben elimdeki belgeyi incelerken benim ne yaptığımı inceledi. Ayrıca bu belge laboratuvarıma geldiğinde Şube Müdürü Salih Sala'nın emri ile laboratuvar önüne kimsenin girmemesi için olay yeri şeridi çekilmişti."

"Tespitimi daire yönetmeliğine göre raporda belirtmem mümkün değildi"

Karslı ifadesine şöyle devam etti:

"Rapor birime geldiğinde ilk olarak raporu öne almamı söylediler. Söyleyen Şube Müdürü Salih Sala'ydı. Ancak bu tespitimi daire yönetmeliğine göre raporda belirtmem mümkün değildi. Rapordaki ıslak imzanın aklidi kolay nitelikte imza olması sebebi ile müspet ya da menfi bir kanaat bildirmek mümkün olmamıştır şeklinde idi.

“Kendimi güvende hissetmiyorum”

Çiçek'e kurulan kumpasta yer alan dönemin Adli Tıp Kurumu uzmanlarından Dr. Bülent Özata ise, "Belge Zekeriya Öz tarafından kuruma getirildi. Daha sonra Zekeriya Öz ile Haluk İnce'nin toplantı yaptığını biliyorum. Toplantıda kimlerin olduğunu bilmedim. Daha fazla baskı altında kendimi tutmak istemedim. Kendimi güvende hissetmiyorum" şeklinde konuştu.