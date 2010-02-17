Islak imza Genelkurmay'da

Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altında Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek’in ıslak imzasının bulunduğu öne sürülen “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” belgesini Genelkurmay Askeri Savcılığı’na gönderdi.



Genelkurmay Askeri Savcılığı ise orijinal olup olmadığını tespit etmek için belgeyi Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderecek.



Askeri savcılığın görevlendirdiği 8 kişilik özel askeri ekip, dün saat 11.00’de iki sivil araçla Ergenekon soruşturmasının yürütüldüğü Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Sivil kıyafetli askeri ekipten birinin elinde valiz bulunması dikkat çekti. Askerler soruşturmayı yürüten Ergenekon savcıları ile görüşerek, Adli Tıp Kurumu tarafından Kurmay Albay Dursun Çiçek’in “el ürünü kabul edilmesi gerekir” kararı verdiği ıslak imzalı orijinal olduğu öne sürülen belgeyi tutanak altında teslim aldı.



Yürütülen soruşturma kapsamında Dursun Çiçek’e ilişkin başka belgelerin de tutanak altında askeri görevlilere verildiği öğrenildi. Savcılıkta yaklaşık 3.5 saat kalan ekip, daha sonra adliyeden ayrıldı.



