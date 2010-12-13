Islak imza el değiştirdi

T24 - Gölcük Donanma Komutanlığı'nda ele geçirilen belgelere göre Albay Çiçek'e 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nı hazırlama emrini veren komutanın, Tuğamiral Alaettin Sevim olduğu iddia edildi. Gizli bölmeden çıkan talimatnamedeki ıslak imza inceleniyor

Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'in 'el ürünü' olduğu belirlenen 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nı hazırlama emrini bugünkü Ege Deniz Bölge Komutanı Alaettin Sevim'in verdiği iddia edildi.



Komisyon kurmuşlar

Asker ve bürokratlara şantaj yaptıkları, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yabancı istihbarat birimlerine verdikleri iddia edilen çeteye yönelik soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen gözetiminde geçen hafta Gölcük Donanma Komutanlığı'nda arama yapılmış, 9 çuval dolusu belgeye el konulmuştu. Akşam gazetesinin haberine göre; detayların yer aldığı belgelerden biri de altında Albay Çiçek'in ıslak imzası bulunan 'İrtica İle Mücadele Eylem Planı'nın talimatnamesi. İddiaya göre belgede şu an Ege Deniz Bölge Komutanı olan Tuğamiral Alaettin Sevim'in ıslak imzası var. Donanmadaki gizli bölmede ele geçirilen belgeye göre, 'İrtica İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanması emrini veren talimatname için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, aralarında Ergenekon tutuklusu Çiçek'in de bulunduğu 3-4 kişilik bir komisyon kurulmuş.



Senaryolar tartışılmış

Komisyon, AKP ve Fethullah Gülen cemaatine yönelik planları, senaryoları tartışmış. Ancak plan basında yer alınca Tuğamiral Sevim'in görev yeri değiştirilmiş. Deniz Kuvvetleri bünyesinde Daire Başkanı olarak görev yapan Sevim, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı görevine atanmış. Tuğamiral Sevim son kararnameyle ise Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na getirilmiş.



'Oraj'dan Asparuk'a cezaevi planı çıktı

Donanmadakİ gizli bölmelerde bulunan belgeler arasında 'Balyoz Güvenlik Harekat Planları'nın içerisinde yer alan 'Oraj' planıyla ilgili önemli detaylar da yer aldı. İddiaya göre, darbeye destek vermeyeceği düşünülen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Cumhur Asparuk'un cezaevine konulması planlanmış.



Yakalayacak ateşe bile belirlenmiş

Asparuk'un nasıl yakalanacağına ilişkin alternatiflerin de yer aldığı belgeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın yurtdışında olma ihtimali bile düşünülmüş. Asparuk'u zor duruma sokmak için devreye sokulan planlar, belgelerde şöyle yer alıyor: 'Yunan adaları üzerinde uçuşları sıklaştıralım. Bunu Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan habersiz olarak yapalım. Farkına varırsa, Harp Oyunları kapsamında olduğunu anlatalım.'



'Heron' iddialarında adı geçmişti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2008'de ABD'ye yaptığı ilk ziyarette Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı olarak yer alan Alaettin Sevim'in adı, 'Heron' skandaında da geçmişti. İddiaya göre, MİT, 10 Ekim 2007'de PKK'lıları 'kendi adamları' olarak niteleyen bir subayın, bir yarbayı arayarak çok PKK'lı vurulduğu için 'Heronların ya koordinatlarının değiştirilmesini ya da düşürülmesini' istediğini kayda geçirdi. MİT, skandal konuşmayı dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı olan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a gönderdi. O da askeri savcılara soruşturma talimatı verdi. Açılan soruşturma kapmasında, telefon numaraları üzerinden şüphelilerin ses kayıt analizleri yapıldı. Konuşmanın Hava Pilot Üsteğmen Fırat Ç. ile Hava Pilot Yarbay Selami Selçuk Ç. arasında geçtiği tespit edildi. Üsteğmen Fırat Ç.'nin, yarbayı aramadan hemen önce Tuğamiral Alaettin Sevim tarafından arandığı iddia edilmişti.



İki ayrı şube inceliyor

9 çuval içerisindeki yüzlerce belgeyi incelemek için İstanbul Terör ve Organize Şube Müdürlükleri'nde görevli polislerden oluşan bir ekip kuruldu. Uzman polisler, tüm belgeleri ve CD'leri inceliyor. Talimatnamedeki ıslak imza da araştırılıyor. Gelişmeler, soruşturmayı yürüten Savcı Fikret Seçen'e bildiriliyor. Savcı Seçen'in ele geçirilen belgelerden birkaç iddianame hazırlayacağı öne sürülüyor.



