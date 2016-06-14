"Islak imza Dursun Çiçek'e ait" raporu veren 7 uzman hakkında soruşturma başlatıldı

“İrtica İle Mücadele Eylem Planı”ndaki ıslak imza için, “Dursun Çiçek’e ait” raporu veren 7 uzman hakkında Terör ve örgütlü Suçlar Soruşturma Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, soruşturma kapsamında belgeyi eski savcı Zekeriya Öz’ün kendisinden teslim aldığı iddia edilen dönemin Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce’nin de ifadesi alıncak.

Ergenekon davasının en tartışmalı delillerinden biri “İrtica ile Mücadele Eylem Planı”ydı. Ergenekon sanığı avukat Serdar Öztürk’ün ofisindeki aramalarda bulunan belgenin altında şu an CHP Milletvekili olan emekli Albay Dursun Çiçek’in imzası vardı. Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı ve imzalandığı iddia edilen bu belgede, AKP ve Gülen cemaatine yönelik ‘komplo ve yıpratma planları’ ile AKP'li bazı isimlere yönelik kara propaganda talimatları yer alıyordu.

Tutuklanma nedeni

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un “kâğıt parçası” olarak nitelendirdiği belgedeki imza için Adli Tıp Kurumu 5 Şubat 2010 günü, 4’e karşı 7 oyla “Dursun Çiçek’e aittir” raporu verdi. Çiçek bu raporla tutuklandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, "orduya kumpas kurulduğu" iddialarından sonra herşey değişti. Genelkurmay Başkanlığı’nın bulunduğu suç duyurusu ile başlayan “Ergenekon kumpas” soruşturması çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İrtica ile Mücadele Eylem Planı belgesini bir kez daha bilirkişi incelemesine gönderdi. İnceleme sonucunda uzmanlar, “İmzanın Dursun Çiçek’e ait olmasının zayıf bir ihtimal” olduğu değerlendirmesi yaptılar.

Şüpheli sıfatıyla

Gelen rapor sonrasında harakete geçen savcılık 2010 yılında “İmza Çiçek’e ait” raporunu veren uzmanlar hakkında soruşturma başlattı. Savcılık önümüzdeki günlerde raporda imzası olan Adli Tıp uzmanları Eyüp Kandemir, Gürol Berber, Bülent Özata, İsmail Çakır, Lokman Başer, Bülent Üner ve Hacı Mehmet Akın’ın şüpheli sıfatıyla ifadesini alacak. Savcılığın dönemin Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk İnce’nin de ifadesine de başvuracağı öğrenildi. Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nı Adli Tıp Kurumu’na bizaat giderek Haluk İnce’ye elden teslim ettiği ve “İmza Çiçek’e aittir” şeklinde rapor verilmesi için baskı yaptığı iddia edilmişti. Savcılık İnce’ye bu iddiaları soracak. Öz’ün raporu hazırlayan uzamanlarla görüşüp görüşmediği de araştırılıyor.

Eldivenle incelemişti

Dursun Çiçek, 11 Kasım 2009’da Ergenekon soruşturmasını yürüten dönemin Cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’e ifade vermişti. Çiçek, kendisinin hazırladığı ve imzaladığı iddia edilen “İrticayla Mücadele Eylem Planı” belgesi ile ilgili olarak, “Bu belgeyi ben hazırlamadım ve bu imzayı ben atmadım. Siz bu belgeyi askeri savcılığa ve referans labratuvarına göndermediniz. Çünkü o durumda belgenin sahteliği ortaya çıkacaktı. Size güvenmiyorum. O nedenle eldivenle geldim” demişti. Çiçek’in, kendisine ve avukatına ıslak imzalı, orijinal olduğu iddia edilen belge gösterilmiş, Çiçek eldiven takarak belgeye dokunarak parmak izi bırakmamıştı. Sonrasında yapılan incelemede de belgenin üzerinde Çiçek’in parmak izine rastlanmamıştı.