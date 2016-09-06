Islahiye'ye taşınan tankların sayısı 90'ı aştı

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı General Nurettin Baransel Kışlasında bulunan tank ve zırhlı araçların Gaziantep’in İslahiye ilçesine taşınması sürüyor. Yaklaşık 2 haftadır süren sevkıyatta 90’ı aşkın, tank ve zırhlı araç taşındı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehir merkezlerinde bulunan kışlaların taşınması kararı alınmış ve hazırlıklara başlanmıştı. İstanbul Maltepe’de bulunan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı General Nurettin Baransel Kışlası’ndaki tank ve zırhlı araçlar, PYD kontrolündeki Suriye’nin Meydani Ekbez bölgesinin karşısında bulunanGaziantep’in İslahiye ilçesine getirilmeye devam ediyor. Maltepe’den yola çıkan 6. gruptaki leopard tank ve zırhlı araçlar karayolu ile Kocaeli’nin Köse köyüne götürülüp, oradan da demiryolu ile İslahiye‘ye getirildi. Trenle ilçeye ulaşan A2-4 tankları burada vagonlardan indirilerek, 106 topçu alay komutanlığı kışlasında yerini aldı.

Sevkıyatın Kurban Bayramı öncesinde tamamlanması hedeflenirken, tank ve zırhlı araçların bir kısmının Suriye sınırında konuşlandırılacağı, ihtiyaca göre sınır hattındaki birliklere dağıtılacağı öğrenildi.

Öte yandan, yaklaşık 2 haftadır süren sevkıyatta 90’ı aşkın, tank ve zırhlı araç İslahiye ilçesine getirilmiş oldu.