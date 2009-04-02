İslahiye'nin yeni başkanı türbanını çıkaracak

Koltuğunu, 29 Mart seçiminden galip çıkan DP adayı eşi Malike Uludağ'a devredecek olan Gaziantep'in İslahiye İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Uludağ, tartışmaların odaklandığı başörtüsü sorununa son noktayı koydu, "Eşim Cumhuriyet yasalarının gereğini yapacak" dedi.



Seçim sonucunun kesinleşmemesi ve mazbatasını almaması nedeniyle eşi Malike Uludağ'ın açıklama yapamayacağını belirten Mehmet Uludağ, eşinin başörtülü olduğu ve yasalar gereği kamusal alanlarda bu şekilde görev yapamayacağıyla ilgili ne yapılacağına ilişkin soruya, "Eşimin İlçe Seçim Kurulu'na verdiği fotoğraflarda başı açık. Zaten, daha önce de açıktı. Malike Hanım Cumhuriyet kanunlarının gereğini yapacak. Yasalar ne diyorsa ona uyacak. Henüz mazbatasını almadı, alsın bir hayırlısıyla" yanıtını verdi.



Atarsa, yardımcılığını yaparım



Kendisinin İslahiye Belediye Başkanı olmadan önce emniyet müdürlüğü görevinde bulunduğunu ve birinci sınıf memur olduğunu anımsatan Mehmet Uludağ, "Belediye başkan yardımcılığı da birinci sınıf memuriyet. Şayet başkan hanım beni atarsa, memuriyete emekliliğim dolmadığı için burada devam edeceğim. Böylelikle deneyimlerimle kendisine yardımcı olmaya çalışacağım" diye konuştu. Uludağ, seçim sürecinde kendisinin yollarını ayırdığı AKP'nin, eşinin başörtülü olduğu için aday olamayacağına ilişkin İlçe Seçim Kurulu'na şikayette bulunduğu iddialarıyla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:



"İlçe Seçim Kurulu'na bu şekilde, sözlü müracaat edildiğini söylediler. Ama, eşim başı açık resim verdiği için bu istekleri kabul edilmemiş. Bana, AKP'lilerin başörtüsüyle ilgili bu şikayetinin basına, kamuoyuna duyurulmaması konusunda telkinde bulunuldu. Ben de 'Benim birebir şahit olduğum bir konu değil. Bunu çok etik bulmuyorum. Onun için böyle bir teşebbüste bulunmam' dedim. Yani AKP'nin oylarının düşüp, düşmemesi meselesi değil de, birebir yazılı belge olmadığı için etik bulmadım ve işin üzerine gitmedim."



AKP, birincilikten üçüncülüğe düştü



2'si kız, 4 çocuk annesi olan 40 yaşındaki Malike Uludağ'ı İslahiye Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtan süreç, AKP'den geçen dönem belediye başkanı olan Mehmet Uludağ'ın, yeniden aday gösterilmemesiyle başladı. Bunun üzerine Uludağ'a başta DP olmak üzere çeşitli sağ partilerden adaylık teklifi geldi. Uludağ, diğer partilerin de rızasını alıp DP'den aday olmak için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Ancak, kurul Mehmet Uludağ'ın AKP'nin temayül yoklamalarına katıldığı için adaylığını kabul etmedi. Bunun üzerine eşi Malike Uludağ aday yapıldı. Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi Malike Uludağ, kullanılan oyların yüzde 37'sine tekabül eden 5 bin 881 oy alarak başkanlığı kazandı. AKP ise, İslahiye'de 5 bin 37 oy alan CHP'nin ardından 3 bin 842 oyla üçüncü parti oldu.



AKP: Şikâyet etmedik



AKP İslahiye Belediye Başkan Adayı Osman Öztürk, Malike Uludağ’ın AKP’liler tarafından İslahiye İlçe Seçim Kurulu’na başörtüsü nedeniyle şikayet edildiği iddialarını reddetti. Öztürk şu açıklamayı yaptı:

“Biz Malike Hanım ile ilgili olarak sadece AKP üyesi olduğu, bu nedenle de DP’den aday olamayacağıyla ilgili bir şikayette bulunduk. Seçim Kurulu da Malike Hanım’ın bizim bilgimiz olmadan istifa dilekçesini AKP Gaziantep İl Başkanlığı’na gönderdiği gerekçesiyle başvurumuzu reddetti. Seçim sürecinde bizim başörtüsüyle ilgili bir şikayetimiz olduğunu ispatlaması halinde adaylıktan çekileceğimi söyledim. Bizim öyle bir başvurumuz kesinlikle olmadı.”

