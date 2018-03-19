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İslahiye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)-  GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, hareket halindeyken sürücüsünün ani fren yaptığı süt tankerine, arkadan gelen iki araç çarptı

19 Mart 2018 20:16

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)-  GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, hareket halindeyken sürücüsünün ani fren yaptığı süt tankerine, arkadan gelen iki araç çarptı. Tanker sürücüsünün aracıyla kaçtığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- İslahiye karayolunda meydana geldi. Köprülü kavşak çıkışında ismi öğrenilemeyen sürücüsünün ani fren yaptığı süt tankerine, arkadan gelen Mustafa Keskin (48) yönetimindeki 79 DF 144 plakalı hafif ticari araç, bu araca da yine arkadan gelen Osman Kırık (38) yönetimindeki 27 YD 340 plakalı otomobil çarptı. Zincirleme kazada süt tankeri sürücüsü aracıyla kaçarken, diğer sürücüler Mustafa Keskin ve Osman Kırık ile otomobilde bulunan Hüseyin Kırık (67) ve Gülseren Kırık (65) yaralandı. Yolda geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Kırık, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kırık\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, kaçan süt tankeri sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

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