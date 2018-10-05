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İslahiye'de uyuşturucuya 1 tutuklama

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı

05 Ekim 2018 19:01

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1\'i, tutuklandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi, satışa hazır uyuşturucuyla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2\'si adli kontrol kararıyla serbest kalırken, H.U. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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