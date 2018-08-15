İslahiye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3\'ü tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, O.K., R.İ., Y.O., Ü.T. ve H.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K., R.İ. ve Y.O. tutuklanırken Ü.T. ve H.O. ise yurt dışı yasağı ile adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.