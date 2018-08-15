T24 LogoT24 Logo
Gündem

İslahiye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

15 Ağustos 2018 15:23

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3\'ü tutuklandı.
Polis ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, O.K., R.İ., Y.O., Ü.T. ve H.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K., R.İ. ve Y.O. tutuklanırken Ü.T. ve H.O. ise yurt dışı yasağı ile adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirGaziantep DHAGAZİANTEPPolisAdreslerdeEmniyetteki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24