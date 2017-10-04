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İşkur'un CHP'li belediyelerde işçi sözleşmesini uzatmamasına tepki

Ersin ERCAN/BOLU, (DHA)- BOLU'da Türkiye İş Kurumu'nun 'Toplum yararına çalışma programı' kapsamında Ak Partili belediyelerde geçici çalışan işçilerin sözleşmeleri 3 ay daha uzatılırken, bu karar CHP'li 4 belediyede uygulanmadı

04 Ekim 2017 18:20

Ersin ERCAN/BOLU, (DHA)- BOLU\'da Türkiye İş Kurumu\'nun \'Toplum yararına çalışma programı\' kapsamında Ak Partili belediyelerde geçici çalışan işçilerin sözleşmeleri 3 ay daha uzatılırken, bu karar CHP\'li 4 belediyede uygulanmadı. Kıbrıscık İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Doğan Dağ, \"Bu ayrımcı anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir\" dedi.
Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü\'nün, \'Toplum yararına çalışma programı\' kapsamında yerel yönetimlerde istihdam edilen işçilerin 6 aylık sözleşmeleri 3 ay daha uzatıldı. CHP\'li Kıbrıscık, Mudurnu, Mengen ilçe belediyeleri ile Gökçesu belde belediyesinde çalışan işçilerin sözleşmeleri uzatılmadı.
Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ, 15 Eylül tarihinde sona eren geçici işçilerin sözleşmelerinin Ak Partili belediyelerde 3 ay daha uzatılırken CHP\'li 4 belediyede uzatılmadığına vurgu yaparak şöyle dedi:
\"Geçen yıl da AKP’li belediyelere bu kapsamda işçi verilmiş yine CHP’li belediyeler ayrılmıştı. Bu ayrımcılığın altında yatan anlayış ise; CHP’li belediyelerin hizmetlerini kısıtlamak, hizmet üretimini engelleyerek gelecek seçimlere AKP lehine fayda sağlamak amacıdır. Sosyal demokrat anlayışa sahip belediyecilik, herkesi kucaklayarak, herkese eşit oranda hizmet etmekten geçmektedir. CHP’li belediyelerin görev yaptığı tüm ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımız da vergilerini ödeyerek genel bütçeye katkı sağlamaktadır. Genel bütçeden pay almak da en büyük haklarıdır. Bu ayrımcı anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir ve şiddetle kınıyoruz. Yetkililerin daha adil davranmalarını bekliyoruz.\"
Başkan Dağ, Türkiye İş Kurumu programında belediyede 6 aydır görev yapan 5 işçinin park, bahçe, kaldırım onarım ve temizliğinde çalıştığını söyleyerek, \"Bu işleri de artık mevcut işçiler kanalıyla, kısıtlı imkanlarla yürütmeye çalışıyoruz\" dedi.

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