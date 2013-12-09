İŞKUR, 'JİTEM okulu'nu listesinden çıkardı

Resmi olarak varlığı kabul edilmeyen ve Türkiye'de sayısız faili meçhul cinayetten sorumlu tutulan JİTEM, ilk kez bir devlet kurumunun internet sitesinde, üstelik "okul" olarak ortaya çıktı. İŞKUR, 'JİTEM okulu'nu kayıtlarından hemen çıkardı.

Radikal'de yer alan habere göre, İŞKUR, “Yapılan inceleme sonucunda söz konusu okulun varlığına rastlanmamış ve kurum kayıtlarından çıkarılarak gerekli düzeltme yapılmıştır. Kurumumuz yetkililerinin bu konuda şimdiye kadar herhangi bir basın ve yayın organına açıklaması olmamıştır. Kontrol sürecindeki aksaklığa ilişkin idari inceleme devam etmektedir” diye ekledi.

İŞKUR'un internet sitesindeki başvuru formunda, “öğrenim gördüğünüz okullar” listesinde, “Ankara Etimesgut Asgari JİTEM Terörle Mücadele Harp Okulu” seçeneği dikkat çekmişti.

Haberin tamamını okumak için tıklayın.