İŞKUR'a kayıtlı genç işsiz sayısı 1 milyonu geçti

İŞKUR'a kayıtlı 1 milyon 31 bin 612 genç iş arıyor.

Sözcü'nün haberine göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilen 2018 yılının şubat ayında İŞKUR'a kayıtlı kişi sayısı 2 milyon 418 bin 613'ken, bu sayı 2022 şubat ayında 3 milyon 188 bin 263'e yükseldi. İŞKUR bu yıl, 1 milyon 276 bin 282 kişiyi özel sektörde işe yerleştirmeyi planlıyor.

64 milyar TL ödeme yapıldı

İŞKUR tarafından 2021 yılında 3 milyon 773 bin 465 kişi için 36.7 milyar TL kısa çalışma ödeneği, 3 milyon 95 bin 836 kişi için 14 milyar TL nakdi ücret desteği, 1 milyon 491 bin 339 kişi için 8.3 milyar TL işsizlik ödeneği ve 5 milyar TL normalleşme teşviki olmak üzere toplam 64 milyar TL ödeme yapıldı.