İŞKUR, 2017 yılında 676 bin kişiden 226 binini işe yerleştirdi

İSTANBUL, (DHA)- İŞ arayanlar ile iş verenleri bir araya getiren İSKİF 2017 İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı bu yıl 6. kez kapılarını açtı. Fuara 5O bin katılımcı beklediklerini belirten İŞKUR İstanbul İl Müdürü Yunus Yelmen, \"2017 yılında 676 bin başvurudan 226 binini işe yerleştirdik\" dedi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sanayi Odası ve Ticaret Odası işbirliği ile bu yıl 6\'ncısı gerçekleştirilen İSKİF 2017 Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı. \'İşte doğru adres\' sloganıyla düzenlenen fuarın açılış konferansına İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, İŞKUR İstanbul İl Müdürü Yunus Yelmen ve çok sayıda işletmenin temsilcisi katıldı. Törende en çok istihdam sağlayan 6 işletmeye plaket takdim edildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuara katılan firmaların stantları ziyaret edildi.

\"FUARA 250 FİRMA KATILDI\"

İSKİF\'in Türkiye\'de yapılan en büyük istihdam fuarı olduğunu belirten Yunus Yelmen, \"250 tane seçkin firma fuarda stant kurdu. İşsizlerimiz ve üniversite öğrencilerimiz buraya gelerek interaktif bir ortamda karşılıklı olarak görüşme sağlıyorlar. Firmalarda açık olan iş pozisyonlarını, istihdam politikalarını öğrenebiliyorlar\" dedi. Bu yıl 50 bin civarında katılım beklediklerini söyleyen Yunus Yelmen, fuarın Türkiye\'de yapılan en büyük istihdam fuarı özelliğini taşıdığını belirterek iş arayan herkesi fuara beklediklerini söyledi.

\"BAŞARIMIZ YÜZDE 90\'IN ÜZERİNDE\"

Fuara katılanların iş bulmanın yanı sıra meslek eğitim kurslarından da yararlanabileceğini vurgulayan Yelmen, \"CV nasıl doldurulur, iş görüşmeleri nasıl yapılır gibi konularda da eğitimlerimiz oluyor. Ziyaretçiler meslek eğitim kurslarımıza da gidebiliyorlar. Fuardaki başarımızın yüzde 90\'ın üzerinde olduğunu geçmiş yıllardaki tecrübelerimizden görüyoruz\" diye konuştu. Hedeflerinin işsizliği tek rakamlı hanelere düşürmek olduğuna dikkat çeken Yelmen, \"2017 yılında 676 bin iş başvurusunun 226 binini işe yerleştirdik. 692 bin kişiye de iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verip 5 bin 500 kişiyi de mesleki eğitimden yararlandırdık\" dedi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İş bulmak umuduyla fuara gelen yüzlerce kişi giriş kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. İş kurmak isteyen oğluna destek için fuara katıldığını söyleyen Remziye Bayzan, \"Beykoz Cumhuriyet Köyü\'nde kasap dükkanı açmak istiyoruz. \'Kendin pişir kendin ye\' tarzında. Bugünkü fuardan umutluyum\" dedi. Emekli olduğu halde geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen 3 çocuk babası Mesut Yülkün (45) ise iş bulma umuduyla fuara katıldığını söyledi. Üniversiteden yeni mezun olduğunu söyleyen Gülcan Genç ise, \"İş kovalıyoruz ancak yeni mezun olduğumuz için tecrübemiz olmadığı öne sürülüyor. Biz bu tecrübeyi kazanmak istiyoruz. Bunu da bize İŞKUR sağlayacak. Buna inandığım için buradayım\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)