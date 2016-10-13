İŞKUR, 2 binden fazla işçiyi kayıt dışı çalıştırmış!

Sayıştay denetimlerinde ortaya çıkan verilere göre İŞKUR, 2 binden fazla kişiyi SGK’ya bildirmemiş ve primlerini yatırmamış.

Evrensel'den Tamer Arda Erşin'in haberine göre, Sayıştay denetçilerinin 2015 yılında yaptığı denetimlerde İŞKUR, düzenlediği eğitimlere katılan 1626, toplum yararına çalıştırma (TYP) programlarına katılan 560 kişiyi SGK’ya bildirmediği ve primlerini yatırmadığı ortaya çıktı.

5510 sayılı kanuna göre İŞKUR’un TYP ve eğitimlerine katılan kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalıkları sigortaları, genel sağlık sigortalarını yatırması gerekiyordu. Eğer durum düzeltilmezse bildirimde bulunulmayan işçi ve kursiyerlerin SGK’ya genel sağlık sigortası borcu çıkabilir. Daha da vahimi olası iş kazası ve meslek hastalığı durumunda sigorta korumasından yaralanamayabilir. Ayrıca 1308 köy muhtarının SGK’ya bildirilmemesi sonucu kurumun 6 milyon 701 bin 250 lira 24 kuruş zarara uğratıldığı belirlendi.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre İŞKUR söz konusu kişileri SGK’ya bildirmek ve genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalıkları primlerini yatırmakla yükümlü.

İdari para cezası uygulayacağız

SGK ise, söz konusu tespitle ilgili Sayıştay denetçilerine “Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmediği ve sigorta primlerinin yatırılmadığı tespit edilen kursiyerler için İŞKUR’a idari para cezası uygulanacaktır” dedi. SGK, ayrıca İŞKUR’la aralarında iletişim eksikliği olabileceğini ileri sürerek, “Kursu için başvurduğu halde programa hiç katılmamak, devamsızlık ve geçerli olmayan mazeret sebebiyle programdan çıkarılmak gibi çeşitli nedenlerle bilgilerinde güncelleme yapılması gerekenlerin kurum veri tabanına yansıtılmasında gecikme görülenlerle ilgili olarak İŞKUR’la iletişime geçilerek söz konusu problemin çözümü konusunda gerekli çalışma yapılacaktır” diye kendini savundu.

Kaçak muhtarlar

Denetçiler, benzer bir tespiti 2012 yılında da yaptıklarını SGK’ye hatırlatarak, “Kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında veri paylaşımı yapılması olumlu olacaktır” dedi. SGK ise söz konusu tespitle ilgili kendini şöyle savundu: “Sorgulama sonucunda kapsamda olmayan muhtarların il bazında listesinin alınarak il müdürlüklerine tescillerinin yapılması hususunda talimat verilecektir.”