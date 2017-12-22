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Dünya

İskoçya sirklerde yabani hayvan yer almasını yasakladı

Mergim Özdamar / İstanbul, 22 Aralık (DHA) – İskoçya, Birleşik Krallık’ta sirklerde yabani hayvanların yer almasını yasaklayan ilk millet oldu

22 Aralık 2017 15:28

Mergim Özdamar / İstanbul, 22 Aralık (DHA) – İskoçya, Birleşik Krallık’ta sirklerde yabani hayvanların yer almasını yasaklayan ilk millet oldu.
İskoç Parlamentosu tarafından kabul edilen yeni yasa gereğince, gösterileri kapsamında yabani hayvanlar bulunan sirklerin ülkeye girmesi yasaklandı.
Tasarı, İskoçya çevre sekreteri Roseanna Cunningham tarafından tanıtıldı.
Söz konusu tasarının yapılan halk oylamasında yüzde 98’lik bir oranla desteklendiği görüldü.
Cunningham, “Bu yasa gelecekte yalnızca İskoçya\'da yabani hayvanların yer aldığı sirklerin gezmesini önlemekle kalmayacak. Dünyaya, artık vahşi hayvanların bu şekilde kullanımına göz yummayan, sayısı giderek artan ülkelerden biri olduğumuzu gösterecek önemli bir kanun.” dedi.
Yasa “yabani hayvan” tanımını tam olarak belirtmiyor yani, mahkemeler yasayı hayvanlara maksimum koruma sağlamak için daha genel bir şekilde yorumlayabilecek.
Bazı vatandaşlar, tasarının daha da ilerlemesi ve sirklerde yabani hayvanların yasaklanmasının yanı sıra, yırtıcı kuşların sergileme amaçlı kullanılmasının ve tazı yarışması gibi sporların yasaklanması gerektiğini söyledi.
İskoç Yeşil Parti sözcüsü Mike Ruskell, şunları söyledi: “İskoç parlamentosu Holyrood\'un bu istismarın yasaklanması için dünyadaki düzinelerce ülkeyi destekleyen bir tasarıyı nihayet onaylamış olması beni çok mutlu etti. İskoç hükümeti artık sirklerde yabani hayvanların kullanılmasını yasaklamaya ve hayvan refahının tehlikeye atılacağı performansların düzenlenmesine dikkat etmeli.” dedi.
Birleşik Krallık’ın her yerinde sirklerdeki vahşi hayvan kullanımını yasaklamaya yönelik çağrıda bulunuluyor. 2013\'te koalisyon hükümeti yasağı uygulamayı planladığını açıkladı. Ancak tasarı henüz kabul edilmedi.
İskoçya\'daki oylamadan sonra, Uluslar arası Hayvan Hakları Savunucuları başkanı Jan Creamer: “Halk böyle bir yasa talep etti ve İskoç Hükümeti ve Parlamentosu yabani hayvanların sirklerde kullanımını yasakladı. Bu arada İngiltere hala yaklaşık beş yaşında bir tasarının üzerinde oturmaya ediyor. Artık gecikme olmamalı, sirklerdeki acıyı durdurmanın vakti geldi” dedi.

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