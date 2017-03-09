T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İskoçya gelecek yıl bağımsızlık referandumuna gidebilir

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, gelecek yıl sonbaharda İskoçya'nın bağımsızlığının tekrar halk oylamasına sunulmasının 'anlamlı ve akla yakın' olacağını söyledi.

09 Mart 2017 21:33

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık'tan ayrılması için gelecek yıl sonbaharda ikinci kez referandum yapılmasının uygun olacağını söyledi.

BBC'ye konuşan Sturgeon, bu konuda "ülke için doğru olan hızda" ilerleyeceklerini, ancak Brexit sonrasında ikinci bir bağımsızlık referandumunun yapılma ihtimalinin "oldukça yüksek" olduğunu belirtti.

Sturgeon bu konuda henüz kesin bir kararın verilmediğini de vurgularken, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılık koşullarının 2018 yılının sonbaharına kadar netleşeceğini ve bu tarihte bir referandum yapılmasının İskoçya'nın çıkarlarını korumak için anlamlı olacağını dile getirdi.

İskoçya, 2014 yılında İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda ile birlikte oluşturduğu Birleşik Krallık'tan ayrılmayı referanduma götürmüş, ancak seçmenlerin yüzde 55'i ayrılığa karşı çıkmıştı. Sturgeon da referandumda İskoçya'nın bağımsızlığı için kampanya yürütmüştü.

Sturgeon geçtiğimiz yıl yapılan AB referandumundan önce açıklamada ise, referandumdan "Hayır" sonucu çıkması halinde, İskoçya'nın bağımsızlığı için yeni bir referandum yapılabileceğini söylemişti.

Referandum sonucunda İskoç seçmenler yüzde 62'lik bir çoğunluk ile Avrupa Birliği'de kalmayı tercih etseler de Birleşik Krallık genelinde Brexit kararı çıkmıştı.

Sturgeon ise "İskoçya halkı referandumda Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemediğini açıkça belirtmiştir. Ben de onların bu temennisini gerçekleştirmeye kararlıyım." diyerek ikinci bir bağımsızlık referandumunun masada olması gereken bir seçenek olduğunu vurgulamıştı.

İskoçya'nın ayrılık kararı alması halinde İngiltere ile aralarındaki 1706'dan bu yana devam eden ortaklık da son bulmuş olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yönetimi Başbakanı Nicola SturgeonYönetimi BaşbakanıUlusal PartisiNicola Sturgeon Birleşik KrallıkSturgeonBrexitBirleşik Krallık Avrupa BirliğiGallerKuzeyBirleşik KrallıkABAvrupa BirliğiBen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24