İskoçya'da kıdemli tıp danışmanı 'evde kal' kuralını ihlal ederken yakalandı; görevinden istifa etti

İskoçya'nın kıdemli tıp danışmanı Dr. Catherine Calderwood, alınan yeni tip Koronavirüs önlemleri çerçevesinde evde kalma kuralına uyarak Edinburgh'da bulunan diğer evine giderken yakalandı. Calderwood, örnek olması gerekirken kuralı ihlal ettiği için istifa etti.

İskoçya'da da Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmama uyarıları yapılırken Dr. Calderwood, ailesiyle birlikte ikinci evlerini ziyaret ettiği için polis tarafından uyarıldı. Calderwood ve ailesinin seyahatlerinin fotoğrafı Scottish Sun gazetesi tarafından yayınlanmıştı.

İskoçya Emniyet Genel Müdürü Iain Livingstone da yerel polis memurlarının Calderwood'u uyardığını belirterek "Evlerden çıkmama kuralı istisnasız herkes için geçerlidir" dedi.