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Koronavirüs

İskoçya'da kıdemli tıp danışmanı 'evde kal' kuralını ihlal ederken yakalandı; görevinden istifa etti

"Evlerden çıkmama kuralı istisnasız herkes için geçerlidir"

06 Nisan 2020 12:19

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