İskoçya bağımsızlık için sandığa gitti, sonuç sabah saatlerinde açıklanacak

İskoçya Birleşik Krallık'tan ayrılıp ayrılmama kararı için bugün sandığa gitti. Yerel saatle sabah 7'den itibaren başlayan oy kullanma işlemi, TSİ 00.00'da sona erdi. İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını ilan edip etmeyeceği sabah saatlerinde belli olacak.

Ülkede bir kesim Londra'dan bağımsız bir İskoçya'nın kendi başına daha etkili ve güçlü olacağına inanırken, diğer kesim Birleşik Krallık'tan ayrılmanın ekonomik açıdan felaket anlamına geleceğini düşünüyor.

Seçim sonuçlarının sabaha karşı açıklanması beklenirken, toplam seçmenin yüzde 97'si oy kullanmak için kayıt yaptırdı. İskoçya'da 4 milyon 200 binden fazla seçmen var.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 4 milyon 200 binden fazla seçmen gece yerel saatle 22'ye (TSİ 00.00) kadar oy kullandı.

Oy işlemi toplam 2 bin 608 oy kullanma merkezinde gerçekleşecek. Yetkililer oy kullanma merkezlerinde kuyruk olmaması için önlemler aldı.

Referandum sonucunu oyların sayılmasından sorumlu olan kurumun başındaki Mary Pitcaithly açıklayacak. Sayılacak oylar arasında mektup yolu ile kullanılacak olan 789 binden fazla oy da var. Bu sayı, bugüne kadar posta yolu ile kullanılan en yüksek oy sayısı.

İskoçya seçim kurulu, ancak sayım sürecine dair herhangi bir kaygının ifade edilmesi halinde oyların yerel düzeyde yeniden sayımına gidilebileceğini, sadece sonuçlar birbirine yakın çıktı diye böyle bir işlemin yapılmayacağını belirtti.

İskoçya'nın bazı bölgelerinin merkeze uzaklığı ve çok sayıda adaya sahip olması nedeniyle, kötü hava koşulları halinde oy sandıklarının helikopter ve teknelerle sayım bölgesine taşınması işleminin zorlaşabileceği, bunun ise genel sonucun açıklanmasını geciktirebileceği belirtiliyor.

Anketlere göre İskoçya seçmeninin yüzde 8 ila 14'ü halen kararsız. Kararsızların oyları ise bağımsızlık konusunda önem taşıyor.

Ülkede bazı çevreler ise İskoçya'nın Birleşik Krallık'la 307 yıllık birlikteliğinin son bulması halinde Başbakan David Cameron'ın istifa etmesi gerektiğini söylüyor.

Birleşik Krallık'ta, aksi yönde bir karar alınmadıkça genel seçimler 7 Mayıs 2015'te yapılacak.