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Dünya

İSKOÇ SİYASETÇİ "YALAN İFADE"DEN SUÇLU BULUNDU LONDRA (A.A)

23 Aralık 2010 21:40

-İSKOÇ SİYASETÇİ "YALAN İFADE"DEN SUÇLU BULUNDU LONDRA (A.A) - 23.12.2010 - İskoçya Sosyalist Partisi'nin eski lideri ve eski milletvekili Tommy Sheridan, yalan ifadeden suçlu bulundu. Glasgow Yüksek Mahkemesinde üç aydır devam eden dava bugün sonuçlanırken, 46 yaşındaki Sheridan'ın 2006 yılında ''News of the World'' gazetesinin kendisiyle ilgili iftirada bulunduğu gerekçesiyle açtığı ve kazandığı davada yalan ifade verdiği ortaya çıktı.  Gazete 2004 yılında, Sheridan'ın eşini aldattığına ilişkin bir haber yayımladı. Aynı yıl ''kişisel nedenlerle'' milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan Sheridan, gazete aleyhine dava açtı.  2006 yılında görüşülmeye başlanan davayı, Sheridan kazandı ve 200 bin sterlin tazminat aldı. Ancak gazete daha sonra Sheridan'ın bir seks kulübüne gittiğini anlattığı video görüntülerini yayımladı. Bu olayın ardından ise 2008 yılında Sheridan aleyhine yalan ifadeden dava açıldı.   Sheridan'ın karısı Gail de yalan ifadeden yargılanırken, geçen hafta hakkındaki suçlamalar düşmüştü. Tommy Sheridan'a 26 Ocak'ta yapılacak duruşmada hapis cezası verilmesi bekleniyor. 

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