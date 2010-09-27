İskoç mafyası Marmaris’te olay çıkardı

T24 - İskoçya’nın en büyük kenti olan Glasgow’un en azılı mafyasının yöneticileri geçen hafta Marmaris’e geldi.







Ancak gezileri kısa sürdü. Aşırı şiddet kullandıkları için “Pulp Fiction çetesi” olarak da anılan MvGovern çetesinin ele başları burada bir kavgaya karışınca içlerinden biri hastanelik oldu, diğerleri ise nezarethaneye atıldı. Ertesi gün mahkemeye çıktıklarında anında sınırdışı edilmeleri kararı alındı. Mafyanın en iyi tanınan isimlerinden John McGuire ve Barry Redmond perşembe günü Glasgow Havalimanı’na indi. Türkiye’den apar topar ayrılmak zorunda kalan ikilinin havalimanında çekilen fotoğarfları News of the World gazetesine yansıdı. Gazeteye göre ikilinin tekrar Türkiye’ye girmesine izin verilmeyecek. Bu kişilerin Marmaris’e neden geldiği ve nasıl bir kavgaya karıştığı bilinmiyor. Glasgow’da bir uyuşturucu ve dolandırıcılık imparatorluğu olan MVGovern’in 14 milyon Sterlin (32.6 milyon TL) civarında parası olduğu düşünülüyor.