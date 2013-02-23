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Dünya

İskoç Kardinal O'Brien: Katolik rahipler evlenmeli ve çocuk sahibi olmalı

İskoçya'daki Roma Katolik Kilisesi'nin başında bulunan Kardinal O'Brian, rahiplerin bekarlığının 'ilahi bir kökeni olmadığını' ve bu konunun yeniden tartışmaya açılabileceğini belirtti

23 Şubat 2013 00:05

İskoç Kardinal Keith O'Brien, Katolik rahiplerin evlenmesi ve çocuk sahibi olmasına izin verilmesi gerektiğine inandığını söyledi

İskoçya'daki Roma Katolik Kilisesi'nin başında bulunan Kardinal O'Brian, BBC İskoçya televizyonuna yaptığı açıklamada, rahiplerin bekarlığının "ilahi bir kökeni olmadığını" ve bu konunun yeniden tartışmaya açılabileceğini ifade etti.

 

‘Bekarlarla baş etmek oldukça güç'

 

Pek çok rahibin bekarlıkla baş etmenin oldukça güç olduğunu düşündüğüne işaret eden O'Brien, kendisinin evlenmeyi hiç düşünmediğini ancak diğer rahipler için bu kararı kendilerinin vermesinin sevindirici olacağını belirtti.

 

‘İlahi bir kökeni yok'

 

Katolik Kilisesi'nin bazı kollarında evlenmeye izin verildiğini hatırlatan Kardinal, "Demek ki bunun ilahi bir kökeni yok, yeniden tartışılabilir" ifadesini kullandı.

Roma Katolik Kilisesi'nin Birleşik Krallık'taki en kıdemli ismi sıfatını taşıyan Keith O'Brien (74), Papa 16. Benediktus'un görevden ayrılma kararının ardından, yeni Papa'nın belirleneceği sürece katılacak kardinaller arasında yer alıyor.

 

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