İskoç gazeteciden Ertuğrul Sağlam'a şok soru!

T24 - İskoç gazeteci basın toplantısında Ertuğrul Sağlam'a, dünkü Beşiktaş-Bursaspor maçı öncesi çıkan olaylara atıfta bulunarak, "Yarınki maçta da bu tür olaylar çıkabilir mi" diye sordu.



Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız 5 maç bizim için iyi bir tecrübe oldu" dedi.



Sağlam, yarın akşam Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda İskoçya’nın Glasgow Rangers takımı ile yapacakları maça ilişkin olarak Bursa Atatürk Stadı’nda basın toplantısı düzenledi.





Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli olduktan sonra Manchester United ve Valencia’nın ilk iki sıra için avantajlı olduğunu dile getiren Sağlam, Bursaspor olarak üçüncülük için Glasgow Rangers ile mücadele etmeyi düşündüklerini, ancak bunda başarılı olamadıklarını söyledi.



Grupların belli olmasının ardından, uluslararası karşılaşmalardaki puanlamaya göre 32 takım arasında Bursaspor’un son sırada yer aldığını anımsatan Sağlam, grup maçlarının kendileri açısından iyi geçmediğini ifade ederek, "Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız 5 maç bizim için iyi bir tecrübe oldu" dedi.



Sağlam, bir gazetecinin, "Toplantıya yedek kaleci Yavuz Özkan ile geldiğinize göre, yarın sahaya farklı bir 11’le çıkmayı mı düşünüyorsunuz" sorusuna, "Beşiktaş’ın UEFA Ligi, bizim de Şampiyonlar Ligi maçımız nedeniyle maç pazar günü gündüz oynandı. Maçı dün oynayıp sadece bir günü dinlenerek geçirmek bizim için kolay olmayacak. Belli bir yorgunluk beklerken Volkan’ın kırmızı kart görmesiyle koskoca 50 dakikayı 10 kişi oynamak bizi daha da yıprattı. Bunları da düşünerek yarınki kadroda farklı bir 11’le sahaya çıkacağımızı söyleyebilirim" yanıtını verdi.



Bir İskoç gazetecinin, "İskoç ve Türk takımlarının gelecek yıllarda Şampiyonlar Ligi’nde ilk 16 arasına girme şansı nedir" sorusunu ise Sağlam, şöyle yanıtladı: "Bizim ülkemizden yıllardır Şampiyonlar Ligi’ne katılan takımlar üst düzey başarı elde edemedi. Bu sene biz katıldık ve başarılı olamadık. Bunu açıkça ortaya koymak lazım. Takımın tamamını göz önüne aldığımızda bizim 12-14 milyon avroya yakın bütçemiz var. Bu, mücadele ettiğimiz takımlarla mukayese edildiğinde çok komik kalıyor. Manchester United ve Valencia ile 2 oyuncu alarak mücadele edemezsiniz. Şampiyonlar Ligi’nde, Türk ligindeki mücadele ile Avrupa kupalarındaki mücadelenin farklı olduğunu gördük. Kadro yapılanmamızı şekillendirip, elde ettiğimiz tecrübeleri de üzerine koyup önümüzdeki sene oynayacağımız Avrupa kupası maçlarında iyi neticeler alacağımıza inanıyorum.



İskoç futbolundaki problemleri bilemem ama iyi bir yapılanmayla biz de dahil olmak üzere ilk 16’yı, hatta ilk 8’i zorlama şansı vardır, imkansız değildir."





BEŞİKTAŞ MAÇINDA ÇIKAN OLAYLAR



Bir İskoç gazetecinin, dünkü Beşiktaş-Bursaspor maçı öncesi çıkan olaylara atıfta bulunarak, "Yarınki maçta da bu tür olaylar çıkabilir mi" sorusu, UEFA yetkilileri ve Bursaspor Genel Müdürü Osman Nuri Biçer tarafından, "Bu toplantıda sadece Şampiyonlar Ligi maçlarına ilişkin sorulara yanıt verilecek" denilerek geri çevrildi.



Ancak Ertuğrul Sağlam, araya girerek, "Buraya daha önce 2 takım geldi ve çok da güzel bir şekilde karşılandı. Maçlarımız oynadık, farklı yenilgiler de aldık, ancak bu yenilgilerden sonra seyircimizin tepkisi olmadı. Onları iyi bir şekilde ağırladık ve yenildiğimiz halde aynı şekilde uğurladık. Yarın akşamki maçta da bu farklı olmayacak. Sonuç ne olursa olsun aynı şekilde iyi ağırlanacak ve uğurlanacaklar" diye konuştu.





'KAZANMAK İSTİYORUZ'



Ertuğrul Sağlam, "Yarın akşamki maç iki takım açısından da formalite niteliği taşıyor. Nasıl bir maç bekliyorsunuz" sorusu üzerine de "Yarın akşamki karşılaşma gruptaki sıralama açısından önemli olmasa da bizim için Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk puanlarımızı ve ilk galibiyetimizi almamız adına önemli" dedi.



Glasgow Rangers’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki şansının sorulması üzerine Sağlam, "Glasgov Rangers, iyi bir takım. İyi maçlar oynadı. Manchester United ile berabere kaldı. Valencia ile de beraberlik için oynadı. Bence Glasgow Rangers iyi sonuçlar alıp Avrupa kupasını güzel bir yerde sonlandırabilir" diye konuştu.



Sağlam, "Beşiktaş ile oynadığınız zorlu maçın ardından sadece 1 gün dinlendikten sonra böylesine önemi bir maça çıkmak sizin için zor olmayacak mı" sorusuna ise "Çok kolay değil. Baktığınız zaman çok da geniş bir kadromuz olduğunu söyleyemeyiz. Yorgunluk beklerken bir de ikinci yarıyı 10 kişi oynamak bizim için kolay olmadı. Ama kadroda bir şekilde rotasyon uygulayıp diri oyuncularımızı bu kadroda kullanıp bizim için bu çok önemli olan bu maçı kazanmak istiyoruz" yanıtını verdi.





KALECİ YAVUZ ÖZKAN



Bursaspor’un genç file bekçisi Yavuz Özkan, sözlerine yarınki maçta kendisine ilk 11’de şans verecek olan Ertuğrul Sağlam’a güveninden ötürü teşekkür ederek başladı.



Yarın akşam çok zor bir maç oynayacaklarını belirten Yavuz, "Benim kariyerim açısından önemli bir maç, önemli bir 90 dakika olacak. Biz de inşallah yarın ilk galibiyetimizi almak ve Şampiyonlar Ligi’ni iyi bir şeklide bitirmek istiyoruz’ dedi.



Yavuz, "Bu yükü kaldırabileceğini düşünüyor musun" sorusu üzerine, "Bu yükü taşıyamayacak olsaydım hocam bu şansı bana vermezdi ve ben bu kulüpte olmazdım. Kendime aşırı güvenen bir insanım. Yarın da elimden geleni yapacağıma inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Bu arada, UEFA, Bursaspor’un Avrupa Şampiyonlar Ligi’ndeki organizasyon başarısı nedeniyle Bursa’ya özel bir ekip gönderdi.



Ekibin Bursa’daki organizasyonu kameralarla tespit edeceği, elde edilecek görüntülerin de UEFA’daki eğitimlerde kullanılacağı bildirildi.







