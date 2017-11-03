"İSKİ'nin milyarlık ihalesine en düşük ikinci teklifi, eski AKP'li vekil verdi"

Hürriyet yazarı Çiğdem Toker, Kâğıthane-Bahçelievler arasındaki içme suyu tüneli projesi için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (SKİ) tarafından gerçekleştirilen ihalede en düşük ikinci teklifi 938.2 milyon lira teklifle ASL İnşaat’ın sahibi, eski AKP Rize Milletvekili Abdülkadir Kart olduğunu söyledi.

ASL İnşaatın daha önce TÜRGEV yurdu ve Fatih Terim Stadyumu inşaatıyla gündeme geldiğini ifade eden Toker, "Kart’ın İSKİ ihalesine davet edilmesinden iki hafta önce, oğlunun düğününe ev sahipliği yaptığını, Ankara’daki bu düğünün nikâh şahitlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım olduğunu" anımsattı.

Çiğdem Toker'in "İSKİ’den milyarlık ihale" başlığıyla (3 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İSKİ’nin, “davet” yöntemli büyükçe bir ihale yapacağını, geçen pazar bu köşede duyurduk.

Kâğıthane-Bahçelievler arasındaki içme suyu tüneli projesi, bundan iki buçuk yıl önce hazırlanmış ancak ihale edilmemişti.

Biliyorsunuz bir ihale, Kamu İhale Kanunu’ndaki pazarlık yöntemiyle yaptırıldığında kamu kaynakları ve bütçe açısından suiistimale açık bir ortam doğuyor.

Bu tip ihalelere kimlerin çağrılacağı, çağrılan firmaların listesi, verilen teklifler açık ve saydam biçimde kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Rekabet sağlanmayan bu büyük ihalelerde, kamunun, bir proje için; sözgelimi neden 300 milyon değil de 500 milyon TL’ye yaptırdığını öğrenmek asla mümkün olmuyor. Aradaki farkın nerelere gittiğini de...

Bu durumun belirgin örneklerini geçen aylar boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sayılamayacak kadar çok milyarlık ihalelerinden biliyoruz.

Keza İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın “ön yeterlilik” yöntemiyle yaptığı metro hatlarına dair ihalelerinde de vurgun gibi fiyat farklarına geçen ay yer verdik.

3 Mart 2017 tarihinde yapılan beş metro hattı ihalesinde, davetli müteahhitlerce önceden idare uzmanlarınca tespit edilmiş “yaklaşık keşif” tutarının çok üzerinde verdiği teklifler sözleşmeye dönüştü. Beş metro hattında kamu aleyhine sözleşmesi yapıldığı, yaklaşık keşif tutarı üzerindeki tekliflerin 1 milyar 193 milyon TL olduğu bilgisine yer verdim.

“Böyle olmadı” diye bir yalanlama gelmedi.

Bu büyük farkı hepimizin vergi zamlarıyla ödediğini biliyorsunuz değil mi?

***

Dönelim tekrar içme suyu tüneli inşaat ihalesine.

İSKİ, geçen pazarki yazımda belirttiğim gibi, 30 Ekim Pazartesi günü, bu projedeki teklifleri aldı.

“Yaklaşık keşif”, “muhammen bedel”, yani baz alınacak ölçü nedir?

Sonucu henüz kesinleşmemiş ihaleye davet edilen sekiz şirketi ve tünel için verdikleri teklif tutarlarını paylaşıyorum:

Eski AKP vekili de ihalede

En düşük teklifin 926.5 milyon TL ile Makyol’dan geldiği içme suyu tüneli ihalesinde, en yüksek iki teklif, görüleceği gibi Cengiz ile Kolin’den.

En yüksek teklif ile en düşük arasındaki farkın 86 milyon TL olduğunu not düşelim.

Bir önemli notumuz da bu ihalede ikinci en düşük teklifi veren firmaya dair.

30 Ekim’deki milyarlık İSKİ ihalesine 938.2 milyon TL teklif veren ASL İnşaat’ın sahibi, eski AKP Rize Milletvekili Abdülkadir Kart. ASL İnşaat, daha önce TÜRGEV yurdu ve Fatih Terim Stadyumu inşaatıyla gündeme gelmişti.

Kart’ın İSKİ ihalesine davet edilmesinden iki hafta önce, oğlunun düğününe ev sahipliği yaptığını, Ankara’daki bu düğünün nikâh şahitlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım olduğunu da anımsatalım.

Bakalım İSKİ bu milyarlık “davetli” ihaleyi nasıl sonuçlandıracak?

Kâğıthane-Bahçelievler içme suyu tüneli inşaatında ipi göğüsleyenler arasında ASL olacak mı?