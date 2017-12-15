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İskilip'te 300 metrelik tünel bulundu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’un İskilip ilçesinde, belediyeye ait iş makinelerinin çevre düzenlemesi yaptığı sırada yerin altında 300 metreliktünel bulundu

15 Aralık 2017 00:27

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’un İskilip ilçesinde, belediyeye ait iş makinelerinin çevre düzenlemesi yaptığı sırada yerin altında 300 metreliktünel bulundu. İlçede vatandaşlardan büyük ilgi gören kapalı tünelle ilgili Müze Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.
Çorum\'un İskilip ilçesinde, belediyeye ait iş makinelerinin çevre düzenlemesi yaptığı sırada kepçe operatörü kapalı tüneli fark ederek kazıyı durdurdu ve olayı polise bildirdi. Polis incelemelerinin ardından alanın tarihi olduğunu düşünerek Çorum Müze Müdürlüğü\'ne bildirdi. Çorum Müze Müdürlüğü ekipleri alanı kapatarak incelemelere başladı.
Olayla ilgili açıklamada bulunan İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, \"Çevre düzenlemesi sırasında kepçe operatörü tünele benzeyen bir alanı görünce çalışmalarını durdurup bize haber verdi. Biz de tünelin bulunduğu alanda güvenlik önlemlerini aldık ve yetkililere konuyu bildirdik. Bulunan tünelin ilk etapta tarihi su kemeri olabileceğini düşünüyoruz. Ancak gerçek ileriki günlerde netlik kazanacak\" dedi.

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