İSKİ'den yeni açıklama: Arıza giderildi, su verilmeye başlandı

Üsküdar - Bulgurlu - Çamlıca arasındaki ana isale hattında meydana gelen arıza giderildi ve su verilmeye başlandı.

İSKİ’den yapılan açıklamada, "Üsküdar - Bulgurlu - Çamlıca arasındaki ana isale hattında meydana gelen arıza, gece boyunca ekiplerimizin yoğun çalışması neticesinde tamamlanarak su verilmeye başlanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Hatta yeterli basıncın oluşmasıyla sahil kesimlerine öğle saatlerinde su ulaşacaktır. Yüksek kesimlere ise yeterli basıncın oluşması ve hatların dolmasıyla su temini sağlanacaktır" ifadesi kullanıldı.