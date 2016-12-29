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İSKİ'den su kesintisi uyarısı

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintilerinin yaşanabileceği duyruldu

29 Aralık 2016 23:07

İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları hatırlatılarak, "İstanbul'da yaşanan hava şartları sebebiyle enerji hatlarında arızalar yaşanabilmektedir. Bu nedenle içme suyu dağıtım tesislerimize de enerji gelememekte ve İstanbul'un bazı bölgelerine içme suyu ulaşması noktasında zaman zaman kesintiler yaşanabilmektedir.İlgili kurumca enerji arızalarının giderilip tesislerimize yeniden enerji verilmesiyle tesislerimiz normal çalışma sistemine devam edecektir." denildi.

 

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İstanbulİSKİsu kesintisi

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