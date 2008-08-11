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Yaşam

İSKİ: Telaşa gerek yok

Büyükçekmece Gölü'nde ortaya çıkan görüntülerin, göl içerisinde yaşayan su altı bitkiler olduğunu açıklayan İSKİ, suyun kalitesinde de bir olumsuzlu

11 Ağustos 2008 03:00

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), "Büyükçekmece Gölü'nde kirliliğe yol açtığı" iddia edilen nesnelerin yaklaşık 15 gün önce ortaya çıkan ve göl içerisinde yaşayan su altı bitkileri olduğunu bildirdi.
İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan haberde, "İstanbul'un içme suyu kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü üzerinde ne olduğu ve nasıl oluştuğu anlaşılamayan esrarengiz nesneler bulunduğu ve bu nesnelerin barajı kirlettiği"nin ifade
edildiği hatırlatıldı. Son birkaç yıldır yağış rejimi sebebiyle içme suyu kaynaklarındaki suların azlığının kamuoyunun ilgisini su kaynaklarına yönelttiği belirtilen açıklamada, rutin olarak gerçekleşen olayların dahi sıra dışı algılanmaya başladığı kaydedildi.
Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Büyükçekmece Gölü'nde yaklaşık 15 gün önce ortaya çıkan bu görüntüler, göl içerisinde yaşayan su altı bitkileridir. Geçtiğimiz yıl göl seviyesinin iyice düşmesi sebebiyle göl tabanı daha fazla güneş ışınına maruz kalmış, su altında yaşayan bu bitkilerin daha fazla büyümesine neden olmuştur. 2008 yılında da su seviyesinin düşmesiyle bu bitkiler su yüzeyine çıkmıştır."
Açıklamada, "Gerek ham suda gerekse arıtma işleminin ardından yapılan analizler sonucunda, suyun kalitesine etki edecek herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir" denildi. (aa)

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