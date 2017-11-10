"İSKİ ihalesi davet yöntemiyle eski AKP’li vekilin şirketi ASL’ye verildi"

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İSKİ’nin, “davet”yöntemiyle yaptıracağı ihaleyi eski AKP Milletvekili Abdülkadir Kart'ın şirketine verildiğini yazdı.

Toker'in "İSKİ ihalesi AKP’li vekilin şirketi ASL’ye" başlığıyla (10 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Okuyacağınız satırlar, iki hafta içinde aynı konudaki üçüncü yazı.

Konu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İSKİ’nin, “davet”yöntemiyle yaptıracağı içme suyu tünel inşaatı. Kâğıthane-Bahçelievler arasında, yaklaşık 1 milyar TL büyüklüğündeki bu ihale için, seçilmiş bazı firmalara davet gittiğini, İSKİ ile müteahhitler arasındaki pazarlığın 30 Ekim’de yapılacağını yazdık.

Yapıldı. O ihaleye “davet” edilen sekiz tanıdık müteahhitlik şirketi arasında, eski AKP milletvekili Abdülkadir Kart’ın şirketi ASL İnşaat da vardı. (ASL, beş yıl önce Bilal Erdoğan yönetimindeki TÜRGEV’in Kartal’daki öğrenci yurdunun inşatını yaptı.)

İlk “pazarlık” turu sonuçlarını 2 Kasım’da bu köşede paylaştık. En düşük teklife 926.5 milyon TL ile Makyol vermişti. ASL, 938.2 milyon TL ile ikinci sıradaydı.

ASL 95.3 milyon TL düşürdü



2 Kasım tarihli yazımızda, ASL’nin sahibi eski milletvekili Kart’ın oğlunun geçen ay Ankara’da evlendiğini, nikâh şahitlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım olduğunu da anımsatıp sorduk:

“Bakalım İSKİ, bu milyarlık ‘davetli’ ihaleyi nasıl sonuçlandıracak?”

Sanki malum olmuş. İSKİ ikinci tur pazarlığı 8 Kasım Çarşamba günü yaptı

Ve en düşük teklifi 842.8 milyon TL ile ASL verdi.

Ne kadar ilginçtir ki, AKP’li eski vekil, sekiz gün arayla, aynı işi “Ben 95.3milyon TL daha ucuza yapabilirim” demiş oldu. (Bu tutar, 68 bin 120 asgari ücrete denk.)

İSKİ ihalesindeki, iki tur sonuçlarını toplu olarak paylaşalım:

Bu arada ikinci pazarlıkta, ilginç bir gelişme yaşanmış.

Tabloda görüleceği gibi, ilk turda teklif verdikleri halde Kolin İnşaat ile Polat şirketleri ikinci turda yok. Teklif vermemişler gibi görünüyor. Ama neden farklıymış. İSKİ, iki şirketin sunduğu iş bitirme belgelerini yetersiz bulmuş. İhale dışı bırakmış.

Yeterince tuhaf bir durum bu. Zira, bu şirketleri davet eden zaten İSKİ’nin kendisi. Davet ettiğin bir firmanın iş deneyimini bilmiyorsanız ayrı, bilip de davet ediyorsanız ayrı bir soru.

Tabii soruların büyüğü şu: Milyarlık İSKİ ihalesinin eski AKP milletvekilinin şirketi ASL’ye gideceği acaba baştan mı belliydi?

Böyledir pazarlık usulü işler. Bazı sorular hep karanlıkta kalmaya mahkûm.

Ama ödenen tutarların, bizlerin vergisi olduğu gayet açık.