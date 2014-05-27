Yaşam
İSKİ Genel Müdürü'nün takımı Twitter'da: Evladım biraz büyük al seneye de giyersin
İSKİ Genel Müdürü'nün, NTV muhabirine açıklama yaparken giydiği takım elbise sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu
İSKİ Genel Müdürü, Dursun Atilla Altay’ın, NTV muhabirine açıklama yaparken giydiği takım elbise sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Twitter kullanıcıları, Altay’ın kendisine büyük gelen takımına ilişkin çeşitli espriler ve caps’ler ürettiler. İşte bazı yorumlar:
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