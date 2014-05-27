İSKİ Genel Müdürü'nün takımı Twitter'da: Evladım biraz büyük al seneye de giyersin

İSKİ Genel Müdürü, Dursun Atilla Altay’ın, NTV muhabirine açıklama yaparken giydiği takım elbise sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Twitter kullanıcıları, Altay’ın kendisine büyük gelen takımına ilişkin çeşitli espriler ve caps’ler ürettiler. İşte bazı yorumlar:

İSKİ MÜDÜRÜYLE DALGA GEÇMEYİN. ADAM UZUN SÜREN BİR ADAPTASYON SONUCU SUYA VE KANALİZASYONA UYGUN HALE GETİRMİŞ KENDİNİ. — sydimsi (@lavalambasi) 27 Mayıs 2014