İSKİ'den su zam açıklaması: Faturaya yansıyacak tutar azalacak

İSKİ Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada su birim fiyatlarına zam yapıldığına ilişkin haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen İSKİ 3. Olağanüstü Genel Kurulu sonrasında birçok basın yayın organında İstanbul'da su birim fiyatlarında yüzde 17,80 oranında zam yapıldığı ifadeleri yer almıştır. Bahse konu ifadelerin konutların 1. kademe su birim fiyatının 5,56 liradan 6,55 liraya çıkartılması üzerinden kullanıldığı düşünülmekte. Ancak, konutlarda "İnsani su hakkı"nın devreye alınması ile faturaya yansıyacak tutar azalacaktır.

10 metreküp su kullanan bir aboneye, 2021 Aralık ayında 55,6 lira su bedeli tahakkuk edecektir. Oysa 2022 Ocak ayında, yine 10 metreküp su kullanan bir abonenin 8 metreküplük kullanımı ücretlendirilecektir. Bunun faturalandırması ise 52,4 lira olacaktır. Bu hesaptan da anlaşılacağı üzere konutların 1. kademedeki su birim fiyatı 5,56 liradan 5,24 liraya indirilmiştir. Bu da su birim fiyatlarında yaklaşık yüzde 6 civarında bir indirim demektir.

Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur!"