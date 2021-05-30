İSKİ’den, Esenyurt'ta, 'şebeke suyundan zehirlenme' iddiasına ilişkin açıklama: İçme suyunda herhangi bir probleme rastlanmamıştır

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Esenyurt’ta şebeke suyundan zehirlenme iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Şikayete konu olan bölgelerden ve diğer yerlerden numuneler alınmış, yapılan ilk kontrol neticesinde içme suyunda herhangi bir probleme rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Esenyurt’ta, 'şebeke suyundan zehirlenme' iddiasına ilişkin İSKİ, yazılı bir açıklama yaptı. Esenyurt'ta içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı ve şebeke suyundan zehirlenmelerin yaşandığı iddialarının öğrenilmesi üzerine, ekiplerin harekete geçtiği, şikayete konu olan bölgelerden ve diğer yerlerden numuneler alındığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan ilk kontrol neticesinde içme suyunda herhangi bir probleme rastlanmamıştır. Detaylı incelemeler için de numuneler alınmış olup, sonuçları kısa süre içerisinde öğrenilecektir. Öte yandan, İdaremiz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından içme suyu hatlarından periyodik olarak numuneler alınmakta ve kontroller yapılmaktadır. Bugüne kadar alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır" denildi.

"İçme suyuna, kanalizasyon karışması teknik açıdan mümkün değil"

İçme suyuna kanalizasyon karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Atık su hatları basınçsız, içme suyu hatları ise basınçlı hatlardır. Basınçsız hatlardaki suyun basınçlı hatlara girişi mümkün değildir. Basın yayın kuruluşlarında yer alan içme suyuna lağım karıştığı' iddiaları, mevcut şartlarda, teknik açıdan da olanaklı değildir” ifadelerine yer verildi (İHA)

Murat Ongun'dan paylaşım

İBB Sözcüsü Murat Ongun zehirlenme iddialarına ilişkin olarak şu paylaşımı yaptı: