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Çevre

İSKİ açıkladı: Bu ay barajlardaki artış 15 puanı buldu

27 Ocak 2021 10:17

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 34,22'ye yükseldi. Bu ay barajlardaki artış 15 puanı buldu. İstanbul'da iki gün yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul'da baraj doluluk oranında yükseliş devam ediyor. İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 34,22'ye yükseldi. Baraj doluluğu böylece Ekim 2020 dönemindeki rakamları aştı. Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönemdeki artış 15 puanı buldu.

İki gün yağış var

İstanbul'un 2 gün boyunca yağışlı olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da iki gün boyunca yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bu yağışların baraj doluluk oranına olumlu katkı yapması bekleniyor.

Gün gün baraj doluluk oranları

21 Ocak: Yüzde 31,04

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89

24 Ocak: Yüzde 32,38

25 Ocak: Yüzde 32,78

26 Ocak: Yüzde 33,37

27 Ocak: Yüzde 34,22

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