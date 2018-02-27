İSKİ "Damlacık Okullarda" projesiyle 'su gönüllüleri' arıyor

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), suyun bilinçli kullanılmasını sağlamak için “Damlacık Okullarda” projesini hayata geçirdi. Proje ile 124 okulda 50 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

İSKİ tarafından, öğrencilere su kullanma bilinci kazandırmayı amaçlayan \"Damlacık Okullarda” projesi başlatıldı. Proje ile İstanbul\'un 39 ilçesinde 124 ilkokul ziyaret edilerek, öğrencilerin suyu daha bilinçli kullanması amaçlanıyor.

KUKLA GÖSTERİSİ VE ŞARKILARLA SU TASARRUFU ÖĞRETİLİYOR

“Damlacık Okullarda” projesi kapsamında gidilen bir ilkokulda dünyada su sıkıntısı çeken ülkelerden fotoğrafların yer aldığı bir sergi açıldı ve ardından İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, çocuklara video yoluyla mesajlar gönderdi. Videoda sorulan sorulara doğru cevap veren çocuklar, \"Damlacık\" maskotu ile ödüllendirildi. Daha sonra çocukların günlük hayatta nerelerde su israfı yaptıklarını fark edebilmeleri ve bundan sonra nasıl davranmalarını öğrenebilmeleri için tiyatrocu oyuncusu Volkan Yürük\'ün yönetimindeki bir grup öğrenci küçük bir skeç gerçekleştirdi. Ardından “Volkan Abi”, kuklası “Meraklı” ile sahneye çıkacak ve çocuklara çeşitli sorular sordu.

Diğer okullara gidilerek sürdürülecek projede çocuklar, öğrendiklerini uygulayacaklarına ve çevrelerine anlatacaklarına dair söz veriyor ve hep birlikte ‘su gönüllüsü’ oluyorlar. Su gönüllüsü olan her çocuğa program sonunda çanta, rozet, kalem, broşür ve kitapçıktan oluşan hediyeler veriliyor.

\"DAMLACIK\" ÇİZGİ FİLM KARKTERİ OLACAK

Oyuncu Volkan Yürük, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Dünyanın farklı bölgelerinde su sıkıntıları yaşanıyor. Gelecekte inşallah biz böyle su sıkıntıları yaşamayız. Suya sahip çıkmamız lazım. Önce çocuklara öğreteceğiz. İstanbul\'da yaklaşık 124 okulu gezeceğiz. Çocuklar evlerine gittiğinde annelerine, babalarına, kardeşlerine burada olanları anlatacaklar. Damlacık çocukların sevdiği bir çizgi film karakteri de olacak. Çocuklar Damlacık ile büyüyecek\" diye konuştu.

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