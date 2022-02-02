T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSKİ: 2021 yılında İstanbul’a 1 milyar 74 milyon metreküp su verildi

02 Şubat 2022 11:32

İSKİ, 2021 yılında İstanbul’da 1 milyar 74 milyon metreküp içme suyu verdiğini açıkladı. İstanbul’da su tüketimi ağustos ayında rekor kırdı.

İSKİ, 2021 yılı istatistiklerini açıkladı. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'a verilen toplam su miktarı 1 milyar 74 milyon metreküp oldu. Şehre günlük ortalama 2 milyon 950 bin metreküp su verildi.

Ağustos ayında rekor kırıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ve hava sıcaklığına bağlı olarak 6 Ağustos 2021'de şehre verilen su miktarı 3 milyon 484 bin 386 metreküp ile rekor kırdı.

Aynı yılın 13 Ocak tarihinde ise 2 milyon 615 bin 530 metreküp ile su tüketimi en düşük seviyede seyretti. 2021 yılında, İstanbullulara sağlanan suyun yüzde 67'lik kısmı Avrupa Yakası, yüzde 33'lük kısmı ise Anadolu Yakası'nda tüketildi.

iskiistanbulsubaraj doluluk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24