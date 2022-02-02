İSKİ: 2021 yılında İstanbul’a 1 milyar 74 milyon metreküp su verildi

İSKİ, 2021 yılında İstanbul’da 1 milyar 74 milyon metreküp içme suyu verdiğini açıkladı. İstanbul’da su tüketimi ağustos ayında rekor kırdı.

İSKİ, 2021 yılı istatistiklerini açıkladı. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'a verilen toplam su miktarı 1 milyar 74 milyon metreküp oldu. Şehre günlük ortalama 2 milyon 950 bin metreküp su verildi.

Ağustos ayında rekor kırıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ve hava sıcaklığına bağlı olarak 6 Ağustos 2021'de şehre verilen su miktarı 3 milyon 484 bin 386 metreküp ile rekor kırdı.

Aynı yılın 13 Ocak tarihinde ise 2 milyon 615 bin 530 metreküp ile su tüketimi en düşük seviyede seyretti. 2021 yılında, İstanbullulara sağlanan suyun yüzde 67'lik kısmı Avrupa Yakası, yüzde 33'lük kısmı ise Anadolu Yakası'nda tüketildi.