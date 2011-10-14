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İskenderun'daki polis karakoluna saldırı HATAY (A.A)

14 Ekim 2011 00:05

-İskenderun'daki polis karakoluna saldırı HATAY (A.A) - 13.10.2011 - Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, terör saldırısı sonucunda yaralanan iki polis ile sivil memuru İskenderun Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Valilik Basın Bürosu, Hatay'ın İskenderun ilçesi, Denizciler Beldesi Şehit Polis Kazım Şengül Polis Merkezi Amirliği binasına yapılan saldırı ile ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, şunlara yer verildi: ''Polis merkezi amirliğine, içerisinde 4 terörist olduğu değerlendirilen gri renkli çift kabinli Toyota marka bir araçtan inen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı olmuştur. Terör örgütü mensubu tarafından yapılan saldırıya nöbetçi polis memuru tarafından anında karşılık verilmesi sonucu 1 terörist öldürülmüştür. Öldürülen teröristten, uzun namlulu M16 silah, 2 el bombası ile 5 şarjör ele geçirilmiştir. Çıkan çatışmada, Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı nöbetçi polis memuru Kadir Alcıoğlu şehit olmuştur. Olaya müdahale eden Mersin Gülnar nüfusuna kayıtlı polis memuru Ali Zeytin ve Mersin Erdemli nüfusuna kayıtlı polis memuru Hasan Yılmaz hafif şekilde yaralanmış olup, İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.'' Açıklamada, İskenderun nüfusuna kayıtlı sivil memur Halil Kara'nın ağır yaralı olduğu ve İskenderun Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındığı, kaçan teröristlerle ilgili güvenlik kuvvetlerinin çok yönlü olarak operasyonlarının devam ettiği belirtildi. Bu arada, şehit polis ile ölü olarak ele geçirilen teröristin otopsi yapılmak üzere cesetlerinin Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği, yarın şehit polis için tören düzenleneceği de öğrenildi.

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