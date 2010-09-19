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İSKENDERUN'DA TRAFİK KAZASI: 17 YARALI İSKENDERUN (A.A)

19 Eylül 2010 01:09

-İSKENDERUN'DA TRAFİK KAZASI: 17 YARALI İSKENDERUN (A.A) - 18.09.2010 - Hatay'ın İskenderun ilçesinde lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 17 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Samandağ'ın Uzunbağ beldesinden Tarsus'taki Eshab-ı Kehf'i ziyarete gidenleri taşıyan Saffet Rıdvanoğulları yönetimindeki 31 SZ 733 plakalı minibüs, dönüşte Adana-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun'a bağlı Azganlık beldesi bölümünde, minibüsün sağ arka tekerleğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü Rıdvanoğulları ile araçtaki yolculardan Sibel, Belgin, Elif, Gülcan (7), Mevlüde, İbrahim, Süleyman, Ali, Hayriye, Cemile, Sebahat ve Meryem Gümüş (9), Edibe, Vesile ve Ficri Ramazan ile Verdi Genç yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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