İskenderun'da domuz gribinden 3 kişi öldü

T24- Denizli, Burdur ve Isparta'da H1N1 virüsünden dört kişi hayatını kaybetti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hastanede tedavi altına alınan ve Pandemik A (H1N1) virüsü domuz gribi teşhisi konulan bir çocuğun Kurban Bayramı'ndan iki gün önce, iki gencin de bayramın son iki gününde öldüğü bildirildi.

İskenderun Sağlık Grup Başkanı Dr. Yavuz Selim Yıkıcı, yaptığı açıklamada, her türlü önlemin alınmasına rağmen domuz gribi nedeniyle ilçedeki hastanelere kaldırılan üç kişinin öldüğünü, bir kişinin de halen yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti.

İskenderun'da bayramdan önce hastaneye kaldırılan Dörtyol doğumlu spastik özürlü Soner Demir (4), ile bayramın son iki gününde de Nimet Ayaz (27) ve Teslime Dikici'nin (23) domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Yıkıcı, ''Vatandaşlar hijyene çok dikkat etsinler. Ellerin temizliği çok önemli. Özel dezenfektana da gerek yok. Kolonya da çok iyi bir dezenfektandır. Sürekli kolonyayla ellerini temizlesinler'' dedi.

Domuz gribi vakalarında ailelerin de tedavi altına alındığını bildiren Yıkıcı, aşı uygulamasının daha da yaygınlaştırılması amacıyla yeni istasyonlar kurulacağını söyledi.



Denizli, Burdur ve Isparta'da H1N1 virüsünden dört kişi hayatını kaybetti.

Denizli Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Servisinde H1N1 virüsü tedavisi gören 25 yaşındaki Y.K. ile 44 yaşındaki engelli A.Ö'nün, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Burdur'un Bucak ilçesinden Pandemik A H1N1 (domuz gribi) teşhisi konulan kadın öldü. 10 gün önce öksürük şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesinde muayene olan 39 yaşındaki M.S. adlı kadın, 2 gün aradan sonra solunum yolları rahatsızlığı nedeniyle tekrar hastaneye başvurdu ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. M.S, bu sabah yaşamını yitirdi.

Burdur Valisi İbrahim Özçimen, M.S'nin domuz gribinden öldüğünü doğrularken, Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Kadir Sezgin, gribin yayılmaması için vatandaşlara aşı olmaları önerisinde bulundu.

Isparta'da 23 yaşındaki bir kadının da ölüm nedeni domuz gribi çıktı. Zatürre teşhisiyle 25 Kasımda yoğun bakıma alınan ve üç gün önce hayatını kaybeden G.G'nin test sonucunda, Pandemik A (H1N1) virüsünün pozitif çıktığı bildirildi.

Isparta Sağlık Müdürü Süleyman Önal, 25 Kasımda G.G'nin Isparta Devlet Hastanesinde zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alındığını, tüm müdahalelere rağmen 27 Kasımda hayatını kaybettiğini söyledi.

Domuz gribi ön tanısının oluşması nedeniyle alınan numune test sonuçlarının bugün ellerine ulaştığını belirten Önal, "Zatürre teşhisi ile hastanede yoğun bakıma alınan, 3 gün önce hayatını kaybeden 23 yaşındaki kadında, Pandemik A (H1N1) virüsü testi pozitif çıktı" dedi.